PREDECIR ANTES QUE CURAR, LA MEDICINA DEL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Estudio cronobiótico, mapeo genético, medición de la longitud telomérica. Es muy posible, casi seguro, que estos biomarcadores no aparezcan en una analítica habitual junto a los lípidos, el colesterol o el azúcar. El motivo, las revisiones semestrales o anuales ordinarias tratan de detectar posibles problemas de salud; basada en la gestión médica de la edad, consiste en evitar que dichos problemas aparezcan, tanto ahora como en un futuro.

Es el nuevo enfoque de la salud, poco conocido y desarrollado por muy pocos centros médicos en España, entre los que se encuentra Neolife, pionero en lo que se conoce como antiage y que poco tiene que ver en este caso con evitar la aparición de arrugas, que también, sino con ralentizar el envejecimiento orgánico del organismo. Con él, las enfermedades como el cáncer y la depresión.

Explica el doctor Alfonso Galán, que el paciente llega a la clínica con una “hoja de ruta”, con un estilo de vida, con una actitud y con una predisposición genética. A partir de ahí, y con los resultados de estos chequeos “en una situación ideal en la que no ocurra nada inédito en su vida, se le puede pintar un cuadro del camino que lleva, se puede predecir donde va a acabar si no llega a cruzarse conocer Neolife”.

TEST CRONOBIÓTICO, DE LA MICROBIOTA, SCORE CÁLCICO Y MÁS

¿Y qué necesitan en Neolife para conocer esa hoja de ruta? En el caso de un paciente en la madurez de su vida, con unos 50 años, y con antecedentes familiares de enfermedades como el cáncer y la diabetes , se le solicitan los siguientes parámetros, además de una “analítica muy completa con todos los ejes metabólicos y hormonales”:

Ecografía de carótidas y de tiroides, Estudio de rigidez arterial, Score cálcico, Estudio de composición corporal y grasa visceral por DXA, Estudio de Oncoprevención de complejidad creciente según los antecedentes del paciente, detección de sangre oculta en heces, un test del aliento para descartar Helicobacter Pylori, una analítica de marcadores tumorales y un test de septina -9 al que se podría añadir un mapeo genético.

También, una medición de telómeros, el habitual electrocardiogrma, la espirometría y la densitometría.

Muchos de estos valores es posible que no sean conocidos por todo el mundo. Así, a través del score cálcico se pueden detectar los depósitos del calcio encontrados en la placa aterosclerótica de las arterias coronarias. La medición grasa visceral y el estudio de composición corporal con DXA permite conocer la cantidad de grasa y musculo que tiene ese paciente y cuánta de esa grasa es visceral y cuanta subcutánea. La grasa visceral, advierte el doctor Galán, tiene un comportamiento mucho más maligno aumentando el riesgo cardiovascular del paciente. La medición de la longitud telomérica (los telómeros son los extremos de los cromosomas) sirve como indicador del proceso de envejecimiento.

A este estudio se le pueden añadir, especifica el experto, “todas las pruebas que se puedan imaginar, pero dependiendo de las respuestas del paciente es habitual pedirle una valoración de aptitud deportiva/física, un TAC de tórax si es fumador, un test cronobiótico si presenta un mal descanso nocturno, un test de microbiota si está indicado indicado y así un largo etcétera…”.

El estudio cronobiótico y de estrés es una prueba reveladora del descanso de un individuo, su secreción de melatonina y cómo produce radicales libres, y se defiende de ellos. A él hay que añadir el de la microbiota, un indicador, el del conjunto de los organismos que pueblan la flora intestinal, que cada día se tiene más en cuenta y que “que tiene una íntima relación con patología y el estado de salud también se considera que son una seña diferencial de los hequeos”.

Por supuesto, aclara el experto, existen diferencias en cuanto a sexos. En la cincuentena a los varones se les pedirá siempre el PSA , el antígeno específico de la próstata mediante el que se detecta el riesgo de cáncer. En la mujer se valora más el estado hormonal, el de la progesterona, por su cercanía a la menopausia.

HAY QUE REVISARSE A LOS 30, NUNCA ES DEMASIADO PRONTO PARA EL CÁNCER

No obstante, no son sólo en estas edades en las que no se debe obviar la cita con un chequeo médico completo y personalizado. A los treinta es también obligatorio. No se entiende de otra manera la medicina preventiva, y a esta edad cobra especial relevancia el denominado mapeo genético, en el que se buscan predisposiciones a padecer una determinada enfermedad y se detecta si es portador de alguna mutación que le pueda pasar a sus descendientes.

“Nunca es demasiado pronto para ponerle freno al cáncer”, explica Alfonso Galán, y en este sentido se apela no sólo al estudio pasivo sino al comportamiento activo del paciente, a través de la alimentación, el deporte una buena higiene del sueño, la suplementación, la gestión del estrés y la actitud ante la vida.

LA ACTITUD ANTE LA VIDA, EN EL FOCO DE LOS INVESTIGADORES

En estos tres últimos aspectos es donde Neolife proyecta un enfoque más moderno. Se conocen los efectos devastadores del estrés sobre la salud global y para controlarlo en esta clínica, además de terapias como el mindfulness y la meditación, se trabaja en los niveles de Dehidroepiandrosterona es una hormona suprarrenal “con una labor importantísima para poder manejar el estrés y atenuar las subidas de la hormona del estrés (el cortisol)”.

La actitud ante la vida también incide en la salud. Está convencido de ello Alfonso Galán: “hace mucho se sabía por estudios observacionales que la gente positiva y con un apoyo social bueno, vive más, enferma menos y desarrolla menos enfermedad cardiovascular por ejemplo. Se comenzó a investigar si esto se correlacionaba con mejoría en marcadores de envejecimiento como los telómeros y si, parece que lo hace”.

De esa y otras investigaciones surge también otra certeza: que la suplementación adecuada puede desde complementar en la alimentación a mejorar síntomas en particular pasando por mejorar el perfil de riesgo cardiovascular, la inmunidad, la energía o incluso actuar sobre los mecanismos moleculares que llevan al envejecimiento.

Estudiar, detectar, prevenir e influir, para elaborar un plan de salud para toda la vida. De eso se trata, finaliza el doctor. Así que, en el año nuevo, chequeo nuevo.

Alfonso Galán es experto en gestión médica de la edad de Neolife.