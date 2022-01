Los momentos clave para Sainz en el año en que conquistó Ferrari El madrileño, que terminó en quinta posición el pasado campeonato del mundo, ya se prepara para la temporada 2022, que comienza marzo Redacción

viernes, 7 de enero de 2022, 08:00 h (CET) DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a todos los aficionados a la Fórmula 1 el reportaje ‘Sainz conquista Ferrari’, un contenido muy especial que les llevará a revivir el excelente primer año del piloto español en la escudería Ferrari.

El madrileño, que terminó en quinta posición el pasado campeonato del mundo, ya se prepara para los nuevos retos que le va a deparar la temporada 2022, que comenzará en el mes de marzo. Será la continuación a una relación, la del piloto y el ‘cavallino rampante’, que no ha podido empezar con mejor pie. Prueba de ello es un año 2021 del que Sainz rescata para DAZN y de la mano de Noemí de Miguel, varios momentos clave en ‘Sainz conquista Ferrari’.

Los hitos imperdibles

Cuando Noemí de Miguel le pregunta a Carlos Sainz en ‘Sainz conquista Ferrari’ cuáles fueron los momentos imperdibles de 2021 para el piloto madrileño, el 55 no duda: “Los podiums, la primera carrera, la remontada de Turquía y la primera vuelta de Rusia”. En su primer año en la escudería italiana, Sainz no solo ha terminado en quinta posición el Mundial, solo por detrás de los inalcanzables Mercedes y Red Bull, sino que también acabó por delante de su compañero de equipo, Charles Leclerc. Pero, además, el piloto madrileño ha confirmado a la escudería del ‘cavallino rampante’ que su apuesta por él ha sido todo un acierto.

La mejor prueba de ello es la evolución que mostró durante todo 2021 y que queda claramente reflejada en ‘Sainz conquista Ferrari’, donde se resumen los momentos clave de la temporada del expiloto de Toro Rosso y McLaren. Desde su invierno en Maranello, trabajando en el monoplaza, hasta sus actuaciones sobresalientes en pista: su debut vestido de rojo en el Gran Premio de Baréin con un notable octavo puesto; sus cuatro podios, del primero en Mónaco al último en Abu Dabi, pasando por Hungría y Rusia, donde, además, firmó una primera vuelta en la que se colocó como líder de la carrera durante varios giros. También mención especial para la remontada en el Gran Premio de Turquía, en el que pasó de salir penúltimo a terminar en un meritorio octavo puesto consiguiendo, por primera vez en su carrera, llevarse el reconocimiento de ‘Piloto del Día’. Un 2021 en el que también ha habido momentos para intentar mejorar en el futuro, sobre todo, los fallidos ‘pit-stop’ que le costaron varios puntos, o la imposibilidad de contar con todo el apoyo de su grada en el Gran Premio de España, debido a las restricciones por la pandemia.

"Lo mejor está por llegar", señala con autoridad el '55' en 'Sainz conquista Ferrari'. Una premisa sobre la que ya trabaja el piloto español, concentrado en preparar, junto a sus ingenieros, su monoplaza para una temporada 2022 que se presenta apasionante y que arrancará con la primera carrera en Baréin el próximo mes de marzo.

