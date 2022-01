Un estudio asocia un menor riesgo de cáncer de mama con una mayor exposición al sol Según la investigación, la exposición al sol tiene efectos sobre la inflamación, obesidad y ritmos circadianos Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 7 de enero de 2022, 08:00 h (CET) Un estudio ha asociado un menor riesgo de cáncer de mama con una mayor exposición al sol, según los investigadores de la Universidad de Buffalo (Estados Unidos) y la Universidad de Puerto Rico. El artículo, publicado en la revista 'Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention', ha utilizado para su desarrollo un cronómetro para comparar la pigmentación de la piel en aquellas mujeres expuestas al sol y en aquellas que no estaban expuestas al sol, en un total de 307 casos y 328 controles.

"Este estudio ha sido único porque fue de mujeres puertorriqueñas, lo que nos permitió ver esta asociación en una población con una amplia gama de colores de piel y con alta exposición al sol durante todo el año", ha comentado la autora principal del estudio, Jo Freudenheim, profesora en el Departamento de Epidemiología y Salud Ambiental de la Facultad de Salud Pública y Profesiones Sanitarias de la Universidad de Buffalo.

Las evidencias existen, aunque reconoce la autora, que son incosistentes, pero, sin embargo, ha explicado que la exposición al sol tiene efectos sobre la inflamación, obesidad y ritmos circadianos. Los estudios anteriores sobre esta cuestión, se han realizado en lugares que experimentan variaciones estacionales en la radiación ultravioleta, incluidos períodos de exposición baja o nula. En el caso de Puerto Rico no hay una fluctuación estacional significativa.

"El riesgo de cáncer de mama fue menor para las mujeres con mayor exposición solar acumulada. De manera similar, el riesgo fue menor independientemente del estado del receptor de estrógeno, e incluso fue menor entre los participantes con un color de piel más oscuro", ha asegurado el investigador, Cruz Nazario.

