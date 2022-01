Equipo técnico Keratin Europa Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 10:38 h (CET)

La cosmética y los trabajos relacionados con la estética y la belleza cobran cada vez más popularidad a nivel internacional y su crecimiento parece no detenerse en el futuro más cercano. Hay muchas personas que toman la decisión de especializarse en la venta y distribución de productos relacionados con el cuidado personal mediante marcas propias, aunque no sean precisamente ellos los encargados de la producción y fabricación de estos elementos.

Esto se debe a que compañías, como Keratin Europa, se enfocan en abastecer y apoyar a emprendedores para que sus marcas crezcan y se posicionen en el mercado cosmético, a través de la distribución de keratinaal por mayor. Este tratamiento es vegano y lleva la etiqueta propia y personalizada de cada empresario.

El equipo técnico que forma Keratin Europa Este maravilloso trío está compuesto por Raúl Areyuna, empresario en el mundo profesional de la belleza, propietario de un exitoso salón y un gran apasionado de compartir sus conocimientos y experiencias entre sus alumnos. En su grupo de trabajo, Peluqueros sin Fronteras, aporta su grano de arena para aquellas personas que se quieren integrar en esta profesión, personas que no tienen posibilidades económicas. Lo hace de la mano de Cinthia Paola Espinola, colorista instructora con 37 años de experiencia y propietaria de su salón de belleza y academia de enseñanza. Ambos lideran su grupo de Facebook con 198.000 integrantes, ayudando y aportando siempre lo mejor de ellos para sus comunidades.

Mabel Alves se suma a este proyecto con su experiencia en recuperación capilar, alisados, realineamiento de cutícula y nutrición extrema del cabello. Con una amplia experiencia en Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, es la persona encargada de dirigir este proyecto de marketing digital.

Los 3 se fusionan en una sola voz para poder explicar, de manera didáctica, amena y muy profesional, todo acerca de la estructura capilar y de cómo los dueños de salones pueden mejorar sus diagnósticos a la hora de elegir el tratamiento correcto para sus clientes y de tener éxito, obteniendo su propia marca de tratamiento de recuperación capilar, realineamiento de cutícula, nutrición y alisados veganos libres de formol.

Son productos fabricados en España con calidad de exportación y con clientes en Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Italia, Venezuela e islas del Caribe, con los estándares de fabricación y confiabilidad que caracterizan a Keratin Europa.

Esta empresa portuguesa nace de la iniciativa de Pierina Ascanio, su CEO fundadora. Esta nueva generación de relevo viene con ideas innovadoras para el mundo de la belleza y, todos los meses, tiene programado un nuevo lanzamiento de un producto para ofrecer a sus aliados comerciales innovación y calidad en este nicho de recuperación capilar y alisado veganos fabricado en el España.

