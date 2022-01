Felicitaciones y predicciones Hay quienes hablan de que estamos en tiempos apocalípticos y que se aproxima el fin del mundo Francisco Rodríguez

martes, 4 de enero de 2022, 09:14 h (CET) Hay dos costumbres inveteradas cada vez que empieza el año: desearse felicidades unos a otros, y hacer predicciones sobre los acontecimientos que puedan producirse a lo largo del tiempo. Por mi parte deseo a los míos: éxito en sus estudios, en sus trabajos, en su elección de pareja que hago extensivo a todos los demás. Para los que ya estamos viejos deseamos que nuestros achaques no resulten dolorosos, penosos ni latosos para los demás.

Respecto a las predicciones es más difícil pues nuestro mundo está sometido a fuerzas y tensiones complicadas y contrarias. Me gustaría predecir un mundo pacífico y amistoso donde todos colaboraran para hacerlo cada vez más amable y habitable, pero las noticias que recibo hablan de otras cosas.

Poderosas fuerzas están empeñadas, por ejemplo, en disminuir la población del planeta utilizando cuantos medios se pongan a su alcance. A pesar de que el mundo lleve subsistiendo millones de años sin sus iniciativas, grandes magnates, naciones e instituciones internacionales tratan de convencernos de que a este planeta le sobran de miles de millones de habitantes y hay que disminuir la población o que está calentándose demasiado, el famoso calentamiento global, y hay que disminuir el CO2.

No sé si la pandemia que sufrimos y las variantes que se anuncian forman o no parte de sus planes, pero existe la duda.

Para disminuir la población llevan mucho tiempo atacando a la familia, promocionando el aborto, la eutanasia o la ideología de género. Está claro que si se acepta el matrimonio homosexual la natalidad resultará inexistente. Claro que otros pueblos, que ahora tratan de entrar en este imaginario paraíso, suplan con creces la disminución de habitantes que estos brujos, con apariencia de sabios están promocionando en occidente.

Si pasamos a hacer predicciones a escala política nacional, además de seguir los mandatos progresistas de las altas instituciones internacionales, continuaremos con las luchas partidarias en las que cada bando, o banda, busca su propio beneficio antes que el de los ciudadanos a cuya costa viven y no saben que puede pasar con su trabajo, su sueldo, su vivienda o su hipoteca.

(Pienso que lo único seguro que podemos vaticinar es que Jordi Hurtado seguirá un año más presentando en la segunda cadena de televisión el programa “saber y ganar”).

Hay quienes hablan de que estamos en tiempos apocalípticos y que se aproxima el fin del mundo. Eso solo Dios lo sabe. Lo que sí es seguro es que los viejos, como yo, nos iremos muriendo poco a poco, salvo que declaren obligatoria la eutanasia lo mismo que han declarado obligatoria la vacunación o la mascarilla.

Pero no solo nos moriremos los viejos, también lo harán muchos jóvenes por mor de la droga, la conducción imprudente o cualquier otracosa. Lo importante es que “Dios nos coja confesados” queno es una frase hecha sino una necesidad vital y definitiva. Después de esta vida, en la que podemos ser manejados por otros, hay otra en la que todos tendremos que dar cuenta de nuestras acciones sin excusa ni pretexto ante quien nos regaló la existencia e hizo lo posible para que fuéramos salvados, aunque el que no quiera salvarse pues se condenará ya que ha sido la elección de su propia libertad.

