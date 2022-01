​Cómo cultivar perejil de raíz de forma sencilla y práctica Consejos sobre cómo sembrar y cuidar esta planta para que brinde un rendimiento rico y de primera calidad Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de enero de 2022, 13:50 h (CET) El perejil de raíz pertenece a las hortalizas de raíz más populares. Es una de las raíces básicas que se utilizan en la cocina y un ingrediente habitual en una sopa de verduras. El agradable y fuerte aroma de las raíces se adapta a muchos platos que se cocinan a diario. Además de su sabor, la raíz de perejil es rica en vitaminas y minerales que apoyan el buen funcionamiento del cuerpo humano. Cultivar perejil en el huerto de una casa es fácil. Te diremos cómo sembrar y cuidar esta planta, para que brinde un rendimiento rico y de primera calidad.



El suelo adecuado para cultivar perejil de raíz

El suelo en el que se ha de plantar el perejil debe ser fértil y bastante arenoso. El alto contenido de humus y una reacción cercana a un pH de 6,5 son perfectos para el desarrollo de raíces sanas. Al perejil no le gusta el suelo anegado, pedregoso, pesado, con costras y ácido. Las raíces que crecen en tales condiciones son pequeñas y tienden a bifurcarse.

La mejor ubicación para el perejil de raíz

Un sitio soleado y cálido garantiza los mejores resultados de cultivo. A pesar de su resistencia, al perejil de raíz le gusta la luz del sol. El calor lo estimula a producir aceites aromáticos. La temperatura óptima para el cultivo de esta hortaliza es de 16 a 18 ° C. Tanto las plántulas de perejil como las plantas maduras no temen a las heladas. Temperaturas tan bajas como -9⁰C no le harán ningún daño, ni al sabor ni al aspecto.

Siembra de perejil de raíz

Las semillas de raíz de perejil deben plantarse entre finales de marzo y principios de abril. Se pueden sembrar las variedades tempranas incluso en mayo. Siembre las semillas en filas de diez a veinte centímetros de distancia, a una profundidad no mayor de dos centímetros. Pinche las plántulas que crecen densamente, manteniéndolas a una distancia de cuatro a seis centímetros. El perejil de raíz necesita algo de tiempo para germinar, al igual que la zanahoria. Puede acelerar el proceso remojando las semillas en agua tibia durante veinticuatro horas. Mantenga las semillas remojadas en una bandeja o platillo en un lugar cálido durante uno o dos días. Cubrir con un vellón o una lámina de plástico perforada también puede acelerar la germinación. La siembra en invierno, finales de noviembre o principios de diciembre, también puede traer buenos resultados. En ese caso, debe cubrir el campo con vellón o papel de aluminio, pero podría cosechar raíces incluso varias semanas antes.

Factores importantes en el cultivo de perejil de raíz

Hay algunos factores importantes que debe considerar al cultivar perejil de raíz. El cuidado regular es clave en el cultivo de esta verdura. Es imprescindible deshierbar y regar, ya que el perejil de raíz es un vegetal que no tolera la sequía (especialmente en una etapa temprana) o el suelo anegado. Se recomienda sembrar en el segundo año después de tratar el suelo con estiércol, al igual que las plantas de alimentación regular con compost. El cultivo de perejil junto con rábano o cebolla protege las plantas de plagas.

Cosecha de perejil de raíz

Puede cosechar las primeras raíces a finales de junio. Las variedades que se pueden almacenar durante más tiempo deben cosecharse a finales de octubre. Las raíces que se cultivan a partir del invierno deben cosecharse en mayo. Puede recoger hojas de perejil durante todo el año.

Perejil de raíz: aspectos saludables

Las raíces y hojas de perejil son ricas en aceites esenciales que le dan su aroma característico. La verdura que comentamos aquí es valorada no solo por su uso culinario. También se considera una planta medicinal. Tiene varias propiedades que tienen un efecto beneficioso sobre el cuerpo humano. La medicina natural recomienda el perejil para las dolencias del sistema digestivo. Tiene propiedades desinfectantes, diastólicas y carminativas. La infusión de perejil tiene un efecto diurético y ayuda en la hinchazón y la inflamación del tracto urinario. Se recomienda comer perejil a personas que padecen hipertensión. El potasio que contiene el perejil ayuda a suministrar oxígeno al cerebro, mejora la concentración y regula la tensión arterial. El perejil es una excelente fuente de vitamina C, pero también es rico en ácido fólico, magnesio, fósforo, calcio y hierro. Tanto las raíces como las hojas del perejil también contienen fibra dietética.

El perejil de raíz se considera una verdura especia que le da a los platos un sabor dulce y especiado. Es un ingrediente muy importante en la elaboración de caldos y sopas. El perejil de raíz que cultiva por su cuenta no solo deleita con un aroma fuerte sino que también tiene más poder medicinal. Puede encontrar perejil y otras semillas de hortalizas y flores aquí: https://gardenseedsmarket.com/semillas/

