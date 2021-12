Ergonomía y madera natural maciza con el escritorio elevable de ErgoNatureWood Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de diciembre de 2021, 10:25 h (CET)

ErgoNatureWood es una tienda online de venta de mesas y escritorios de madera maciza natural. Estos muebles pueden ser regulables o de patas fijas decorativas.

Su identidad de marca se caracteriza por diseñar artículos de calidad y pensando en la ergonomía, como su nuevo escritorio elevable.

Todo su catálogo está diseñado y fabricado en Europa y sus tableros están hechos a mano por carpinteros, con maderas provenientes de talas sostenibles. Además, la empresa colabora con Plant for the Planet Spain en programas de reforestación local.

Sostenibilidad y alta calidad ErgoNatureWood diseña escritorios elevables y regulables. Sus mesas de madera maciza aportan glamour y un alto de nivel de estética a los espacios. Recientemente, la marca ha empezado a incluir dentro de su catálogo accesorios ergonómicos, tales como por ejemplo soportes para pantallas. Los productos, que están orientados al detalle y a ser de la más alta calidad, son producidos totalmente en la Unión Europea, lo que se traduce en el cumplimiento de todos los estándares de alta calidad requeridos por los protocolos europeos, aspecto que diferencia a esta empresa de la competencia.

Los encargados de la manufactura son carpinteros residentes en España que trabajan con maderas de talas sostenibles. Su diseño de los muebles tiene impregnada esa técnica de hacerlo a la antigua, como se hacía antes, de forma sostenible y pensando en un mobiliario duradero.

Un mueble hecho a medida No hay nada más satisfactorio que hacer de cada rincón de la casa un lugar especial. Cada mueble, cada objeto y cada espacio cuentan una historia, trasmiten una emoción y comunican un mensaje. Recientemente, las dinámicas que involucraban el trabajo en casa se han modificado de manera radical. Tras la pandemia y con la llegada del teletrabajo, muchas habitaciones del hogar, que antes eran lugares ocasionales, pasaron a ser espacios recurrentes y por eso tuvieron que ser modificados, adaptándose a los requerimientos de una oficina y aportando la comodidad necesaria para pasar toda una jornada laboral.

ErgoNatureWood entiende bien esto y considera que cada uno de sus productos debe ser exclusivo, fabricado a la medida de sus clientes. Para la empresa, la personalización es una pieza clave a la hora de diseñar. Lo que importa es que los muebles hablen de cada persona y que aporten un valor significativo al espacio en el que se encuentran. En este sentido, ErgoNatureWood fabrica mesas y escritorios de madera de olivo, de pino, de fresno, de sabina, de cerezo, etc. y asesora a sus clientes para encontrar ese mueble que se adapte a sus necesidades y a su estilo, creando una experiencia de compra única para cada persona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.