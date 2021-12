Cigna expone las cinco tendencias de futuro para afianzar la salud integral en 2022 Comunicae

jueves, 30 de diciembre de 2021, 14:22 h (CET) En los últimos meses, la población ha tenido que hacer frente a grandes desafíos como la adaptación a un entorno más cambiante, lo que influye en su capacidad de resiliencia. La asistencia sanitaria personalizada, el papel activo de la población en el cuidado de su propio bienestar y la salud mental como área preminente, algunas de las tendencias que marcarán el futuro de la salud holística en 2022 La salud se ha situado, sin duda, en el epicentro de todas las decisiones. La pandemia ha hecho necesario potenciar el cuidado del cuerpo y de la mente, pero, también, dar un paso más y apostar por nuevos métodos con los que mejorar el bienestar integral a largo plazo. Esta visión global de la salud, que se adapta a un entorno cada vez más cambiante, determinará, entre otras cosas, la capacidad de resiliencia de la población en los próximos meses. La personalización, el aumento de herramientas enfocadas a la prevención y al autocuidado y la sensibilización en torno a la salud mental son algunas de las tendencias que marcarán este 2022.

“El entorno en el que viven las personas no deja de transformarse y, aunque los cambios siempre plantean profundos retos, también traen enormes oportunidades. En términos de salud, 2021 ha sido un año en el que Cigna ha tenido que seguir mostrando versatilidad y resiliencia. Ahora es el momento de seguir reinventándonos, apoyándonos en la tecnología para conocer las necesidades de la población, y continuar ayudándola a afrontar los retos de los próximos meses”, señala María Sánchez, e-Health Medical Manager de Cigna España.

Con el objetivo de impulsar el cuidado de la salud integral en 2022 y prevenir cualquier problema en este sentido, la aseguradora de salud Cigna ha identificado las tendencias que permiten vislumbrar cómo será el futuro de la salud holística para situarse a la vanguardia del cuidado del bienestar:

- La personalización revolucionará las soluciones de asistencia sanitaria. Una visión global de la salud implica atender las necesidades individuales de cada persona, respondiendo a ellas de manera individualizada. Aunque la salud física y mental son los ámbitos a los que los españoles dan más importancia, según el estudio ‘Cigna 360 Well-being Survey’1, esferas como la salud financiera, familiar o el acceso a la atención médica también influyen directamente en el bienestar. Tomando como base esta idea, uno de los grandes retos de 2022 será brindar la respuesta individualizada que demandan las personas, adaptando las iniciativas saludables a las necesidades particulares de cada individuo.

- La población pasará a ser sujeto activo de su propio bienestar: prevención y autocuidado. Si bien antes de la COVID-19 la telemedicina ya había ganado terreno, ahora su adopción se ha acelerado, subrayando la importancia de plataformas que acercan a profesionales de la salud y pacientes. Gracias a ello, y al uso de la Inteligencia Artificial, se asistirá a un cambio en la monitorización del estado de salud de las personas y en la vigilancia de tratamientos activos. Mediante el registro de datos biométricos que permiten las tecnologías, se podrán detectar patrones anormales en fases incipientes de una patología y evitar llegar a situaciones extremas. En el caso de las enfermedades crónicas, por ejemplo, las personas dispondrán de las herramientas necesarias para gestionar de manera activa su salud, aumentar su implicación en la adopción de hábitos saludables y hacer un seguimiento más exhaustivo del tratamiento en cualquier momento.

- El cuidado de la salud mental como área preminente. Uno de los grandes aprendizajes de la crisis sanitaria ha sido lo importante que es prestar atención a la salud mental y los beneficios que ello conlleva. Por tanto, una de las tendencias a corto plazo será el aumento de los recursos y programas que ofrezcan apoyo a la población en términos de salud mental. En concreto, las iniciativas que mejor pueden funcionar son las relativas a la gestión efectiva del estrés, los talleres de capacitación o las sesiones de coaching. Pues no hay que olvidar que, tal y como refleja el informe de Cigna, el 75% de españoles se ha estresado con la pandemia.

- La mejora tecnológica seguirá transformando la cultura sanitaria. La tecnología aplicada a la salud se ha convertido en una verdadera aliada para garantizar un acceso de calidad a la atención médica. Cada vez más personas recurren a la telemedicina para recibir asesoramiento experto en hábitos de vida saludable, según el estudio1 de Cigna. Y es que, los servicios de salud digital han hecho posible acceder a videoconsultas de forma inmediata y siempre que sea necesario. Esta proximidad entre médico y paciente será una gran disrupción en el futuro de la salud, convirtiéndose en un básico en el día a día de las personas y proponiendo nuevos modelos de cuidados basados en una mejora de la comunicación y de la coordinación entre las personas implicadas en un tratamiento.

- La salud financiera ganará protagonismo en el bienestar integral de las personas. Las finanzas personales se han convertido en una de las principales fuentes de estrés, por lo que empezar el nuevo año reduciendo esa sensación es fundamental. Para conseguirlo, una opción sencilla es acudir a programas formativos centrados en ayudar a conseguir la estabilidad económica o talleres que aborden temas como la elaboración de presupuestos o la gestión del dinero.

La pandemia sigue presente, por lo que cuidarse nunca ha sido tan importante. Un sistema inmunitario fuerte no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. Gracias a todas estas pistas, será más fácil situar en 2022 la salud y el bienestar en el centro del día a día y, así, alcanzar un estado óptimo de la salud integral.

Sobre el estudio 'Cigna 360 Well-Being Survey'1

El informe ‘Cigna 360 Well-being Survey’ se realiza todos los años desde 2014 con el objetivo de proporcionar información sobre cómo se siente la gente cuando piensa en su bienestar, qué aspectos mantendría y a qué desafíos se enfrenta. Esta información puede ayudar a las empresas a elaborar estrategias de salud y bienestar para sus empleados, diseñadas para abordar los desafíos actuales y futuros.

Esta es la séptima edición del estudio. Cigna encuestó a 18.043 personas mayores de 18 años en 21 mercados a nivel mundial, a través de un cuestionario online anónimo, de 20 minutos de duración, sobre los temas más relevantes.

Los mercados encuestados fueron Australia, Bélgica, China, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kenia, Nueva Zelanda, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, España, Taiwán, Tailandia, Países Bajos, Turquía, EAU, R.U. y EE. UU. a evaluación de esta encuesta se completó en abril de 2021, antes de las olas de contagios de COVID-19 en India y Taiwán.

Los datos recopilados para estos mercados son válidos para su situación en aquel momento, pero dada la evolución constante de la pandemia, comprendemos que pueden haber cambiado las percepciones.

Sobre Cigna Salud en España

Cigna en España es especialista en seguros de salud, enfocada al mercado corporativo y desde el año 2010 se dirige también al mercado particular, contando con más de 169.000 asegurados.

Ofrece un servicio de calidad exclusivo creado a la medida de un cliente cada vez más exigente, con unas coberturas originales y flexibles, un acceso a la asistencia sencillo, inmediato y sin trabas burocráticas.

Dentro de su amplia gama de productos se encuentran los servicios más novedosos enfocados a la prevención y a la promoción de la salud y del bienestar: Cigna +Salud y Cigna Well-Being.

Sobre Cigna Corporation

Cigna es una de las compañías norteamericanas líderes en seguros de salud para empresas. Está presente en 30 países y cuenta con más de 180 millones de relaciones comerciales en todo el mundo. Desde hace más de una década, Cigna ofrece productos de calidad tanto a las grandes corporaciones como a particulares.

Cuenta con una experiencia muy extensa integrando dos aspectos, seguros de salud flexibles y productos y servicios innovadores en todo el mundo. Es una de las pocas compañías de seguros que integra una extensa gama de productos de salud, farmacia, psicología, dental, seguros de vida y accidente, y seguros para expatriados.

