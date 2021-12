La Fundación Jiménez Díaz, distinguida un año más como mejor hospital de España Comunicae

jueves, 30 de diciembre de 2021, 13:17 h (CET) El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH 2021) valora de manera excepcional el compromiso con la excelencia y la gestión liderada por Juan Antonio Álvaro de la Parra. El análisis, elaborado por el Instituto Coordenadas a partir de cerca de 2.000 encuestas a profesionales de centros públicos y privados, distingue a la FJD como mejor centro del país por sexta edición consecutiva El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha sido reconocido como el mejor hospital de España, según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH 2021). Por sexta edición consecutiva, este análisis elaborado desde el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha valorado excepcionalmente la calidad del servicio, la capacidad innovadora y la eficiencia del centro bajo la gestión de Juan Antonio Álvaro de la Parra.

En base a los resultados y percepciones de cerca de 2.000 profesionales de la salud que trabajan en centros hospitalarios –tanto públicos como privados– en toda España, la Fundación Jiménez Díaz ha conseguido un registro de 0,997 puntos de media (sobre 1); una puntuación que supera en una milésima el resultado conseguido en la última edición de este análisis de excelencia hospitalaria, que se ha visto interrumpido durante un año a causa de la pandemia.

Una crisis, cuya gestión para centros como la FJD ha sido “un reto muy importante”, según palabras de Álvaro de la Parra. Especialmente, desde el punto de vista de la “transformación para adaptarse a las necesidades de cada día”.

La situación motivada por la pandemia ha obligado también a los analistas del IEH 2021 a reformular el paradigma de la excelencia a través del refuerzo de pilares fundamentales “como la innovación, la investigación y la docencia”, según palabras del vicepresidente ejecutivo de Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás. Y valorando, cada vez más, “modelos sanitarios transversales” que permitan aprovechar al máximo “toda la experiencia acumulada, con el objetivo de ponerla al servicio del paciente y la sociedad”.

Precisamente, la creación en los dos últimos años de “grupos de talento” que, más allá del “equipo directivo” han fomentado la eficiencia de la Fundación Jiménez Díaz, ha sido uno de los aspectos diferenciales que han permitido al centro universitario conservar su posición de privilegio en esta nueva edición del IEH.

Además de la integración de la digitalización y el big data en los procesos clínicos, la filosofía de estos grupos está encaminada a la eliminación en estos procesos de aquellas actividades que no acaben aportando valor al paciente. En este sentido, en opinión de Álvaro de la Parra, “aún queda un camino muy importante que recorrer”, especialmente a la hora de dar “el valor y el peso suficiente” a los resultados “más en clave de salud que a corto plazo”.

“Nuestra obligación es pensar en cuántas cosas hacemos pensando en la salud para que nuestros pacientes se encuentren sanos y no tengan que venir al hospital”, concluyó.

