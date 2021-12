​El auge de los tratamientos ‘milagro’ para la caída del cabello El 42 por ciento de los españoles presenta problemas de alopecia severa Redacción

martes, 28 de diciembre de 2021, 11:04 h (CET) Aunque algunos hombres, principales afectados por el problema de la alopecia, se desviven por recuperar la espectacularidad de su melena, otros asumen su nueva condición con bastante dignidad. Sin duda, es a los primeros a quienes interesan las novedades acerca de productos milagros, los cuales prometen devolver el esplendor perdido.



No debe olvidarse que el 42 por ciento de los españoles presenta problemas de alopecia severa. Lejos de resignarse, muchos deciden probar suerte con diferentes productos que prometen ayudar al crecimiento del cabello. También es cierto que las mujeres, una vez superada la menopausia, también pueden acusar este problema en su pelo y presentar calvas o una reducción considerable de la densidad capilar.

Lo cierto es que lo más adecuado es, si se observa una caída preocupante de cabello, acudir al especialista para que pueda indagar acerca de la causa de la pérdida. Así, en la mayoría de casos –en un 95 por ciento– se achaca a la alopecia androgénica esta caída que involucra a factores genéticos y hormonales.

En estos casos sí que se ha observado que el uso de un medicamento llamado minoxidil puede tener un efecto positivo sobre el crecimiento del cabello, ya que, al parecer, podría dilatar los vasos sanguíneos y ayudar a frenar la caída.

Además, parece existir cierto consenso en torno a la inexistencia de champús que sean capaces de acabar con la alopecia. De hecho, los expertos aseguran que esto no es posible, dado que estos productos no penetran en el folículo piloso, que es donde se encuentra el problema. Solo pueden mejorar su aspecto desde la raíz a las puntas, y es ahí donde concluye su radio de acción.

También son muy recurrentes los complejos vitamínicos, los cuales tampoco pueden atajar la caída. A lo sumo aportarán al cabello nutrientes, vitaminas y minerales que mejorarán su aspecto, volviéndolo más bonito y brillante, pero no podrá obrar el milagro de hacer crecer el pelo perdido ni frenará dicha pérdida.

Dicho todo esto, conviene actuar cuanto antes y tratar de buscar soluciones reales y efectivas y no perder el tiempo recurriendo a falsos productos milagro que difícilmente cumplirán con lo que prometen.

