La Navidad alrededor de la mesa, una tradición que vuelve, según el restaurante Palacio de la Bellota

lunes, 27 de diciembre de 2021

lunes, 27 de diciembre de 2021, 17:21 h (CET) Estas navidades van a ser las del reencuentro, las de los abrazos, las de sentarse otra vez todos juntos alrededor de la mesa para celebrar con una buena comida o cena la llegada de las fiestas Como cada año se había hecho desde antes de la llegada de la COVID-19, este año 2021 se va a celebrar las Navidades en familia, y como es tradición en España, se va a hacer alrededor de una mesa, acompañados de los seres queridos. La tradición dicta que las comidas se celebren en los hogares de los familiares, pero cada vez más familias optan por cenar o comer en algún restaurante, ya que de esta forma, todos los comensales pueden disfrutar de estos ágapes sin tener que preocuparse de cocinar o tener que buscar un lugar en la casa con espacio suficiente donde todos puedan sentarse a la mesa de forma cómoda. El Restaurante Palacio de la Bellota, ubicado en la capital valenciana, ofrece estas navidades la posibilidad de cenar y comer en su restaurante.

Ya sea en casa propia, de un familiar o en un restaurante, lo que está claro es que este año vuelven los festines navideños, vuelve la tradición, los abrazos y los reencuentros. Las mesas puestas, decoradas con los artilugios fetiche destinados a atraer la buena suerte, como por ejemplo, las velas rojas, símbolo de amor, fuerza, energía y pasión en la vida, o los elementos vegetales, para acercarnos más a lo natural y al lado terrenal.

Y los menús navideños, la buena comida, las ganas de disfrutar de unos buenos platos con todos seres queridos. En España hay gran variedad de platos y recetas típicas navideñas, dependiendo de la zona, como por ejemplo, el ternasco de Aragón asado con patatas panaderas, el caldo de Jerez y la sopa de picadillo en Andalucía, el cochinillo asado en las dos Castillas o recetas de pescados y mariscos en las comunidades limítrofes con el mar, como por ejemplo, los entrantes de gulas del cantábrico en el País Vasco o la coliflor con bacalao que se sirve en la comida de Navidad en los hogares gallegos.

En la Comunidad Valenciana, concretamente, uno de los platos más típicos que se sirven durante estas fiestas navideñas es el “Putxero de Nadal”, un plato con gran cantidad de ingredientes, que viene cocinándose desde hace muchas generaciones. Consta de un caldo elaborado con una pelota hecha con carne picada de ternera y cerdo, huevos, nuez moscada, canela, pan mojado en leche, piñones y sal; y carnes como pollo o gallina, embutidos como morcilla o blanquets, tocino… y verduras y legumbres como: nabo, zanahorias, cardo, repollo y garbanzos. Estos ingredientes se cuecen a fuego lento con agua, y del caldo resultante se hace una sopa, que se sirve en un plato individual, en el que cada comensal añadirá al gusto los ingredientes del caldo que son servidos todos juntos en una bandeja en el centro de la mesa.

Como un restaurante de tradición valenciana, el Restaurante Palacio de la Bellota de Valencia, ofrece a sus comensales estos días de fiestas navideñas diferentes platos que serán perfectos para pasar unas veladas en familia si no se quiere o no se puede celebrar en los hogares. Si busca un espacio donde celebrar sus comidas navideñas, el Palacio de la Bellota en Valencia, es la mejor opción.

