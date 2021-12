Entidades vascas trabajan en el desarrollo de una Red Agroalimentaria Digital Comunicae

lunes, 27 de diciembre de 2021, 15:21 h (CET) Para favorecer la trazabilidad y comercialización directa por parte de productores. Financiado por Gobierno Vasco, a través del programa de apoyo a la I+D Hazitek 2021, se pretende que la nueva plataforma tecnológica permita la interrelación directa de ganaderos, agricultores, pescadores, etc. con el resto de agentes locales (conserveros, congelados, hostelería…), para una venta directa Un consorcio de entidades vascas ha comenzado a trabajar en una novedosa ‘Red Agroalimentaria Digital’ que, bajo la denominación de AgriDigi, pretende proporcionar a los productores la posibilidad de una venta directa utilizando canales digitales, además de aportar una garantía de calidad y proximidad a los productos.

De hecho, los principales objetivos del proyecto son:

Proporcionar una venta directa a través de canales digitales

Reduciendo la dependencia de las grandes superficies y facilitando el acceso directo a los productos a otros sectores y a la exportación.

Creando un espacio de ofertas (fechas de disponibilidad de los productos y cantidad) y demandas abiertas (previsión de producto anual o periódico por parte de los productores u hosteleros).

Proporcionar una garantía de calidad y de proximidad de los productos

- Trazabilidad del origen del producto.

- Control de productos Bio o el uso de productos fitosanitarios en la agricultura.

- Generación de etiquetas y sellos de confianza.

- Seguimiento de las prácticas de entrega y almacenamiento.

Con una duración de 18 meses y financiado por el Gobierno Vasco (Hazitek), está previsto que el proyecto finalice en diciembre de 2022 y en el mismo participan las compañías: Devol (líder del proyecto experto en diseño y desarrollo de sistemas de trazabilidad y en marketplaces de consumo); Purple Blob (socio tecnológico experto en IoT y trazabilidad mediante tecnología blockchain); así como la Mancomunidad de Urola Kosta (interlocutor con agricultores) y el Clúster GAIA (representante industrial en el proyecto).

Según informan los socios del proyecto, la tecnología en la que se basará el sistema permitirá alcanzar la mayoría de los objetivos planteados (Low Code, IoT, Robótica e hiperautomatización). Todos estos elementos residirán bajo una plataforma Cloud y tecnología 5G, “construyendo un sistema más resiliente, de fácil crecimiento y seguro”, subrayan.

Se trata, explican desde el Clúster GAIA, de una iniciativa en la que convergen digitalización, agricultura, industria agroalimentaria, medio ambiente, “y que permitirá crear canales de venta complementarios que amplíen los consumidores objetivos e impulsen el producto cercano con todas las garantías de calidad”.

Digitalización de un sector estratégico

En este sentido, los socios del proyecto recuerdan que el incremento del consumo online es uno de los principales retos a los que debe hacer frente el sector de alimentación y bebidas: “No sólo para satisfacer las demandas de los consumidores, sino porque esto supone un incremento sin precedentes en el gasto energético y en las emisiones contaminantes”, recuerdan. El proyecto pretende, además, consolidar un portal que aporte valor añadido tanto a los productores como a los consumidores, generando así una importante tracción entre los diferentes sectores que se beneficiarán de él.

Teniendo en cuenta las características y la importancia estratégica del sector, así como el potencial que tiene para generar un efecto tractor, “se necesita invertir en innovación para que la industria alimentaria sea capaz de superar los retos que van a llegar en los próximos años”, añaden.

Por ello, el proyecto AgriDigi pretende dotar de una plataforma tecnológica, complementaria al resto de modelos existentes, “para que puedan interrelacionar directamente ganaderos, agricultores, pescadores, etc., con el resto de agentes locales, conserveros, congelados, hostelería…, para una venta directa, que redunde en un beneficio a las explotaciones familiares y en un desarrollo responsable facilitando la trazabilidad y garantías de calidad a los consumidores”.

El sector de alimentación y bebidas es una de las industrias más relevantes en España. Supone un 11% del PIB (si se incluyen todas las actividades de la cadena alimentaria) y, dentro de la Unión Europea, es la quinta más potente en valor de cifra de negocios (8,7%), solo por detrás de Francia (16,2%), Alemania (15,4%), Italia (12,0%) y el Reino Unido (10,7%).

