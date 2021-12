La Federación Madrileña de Karate elige al campeón del mundo de Kenpo Kai, Danilo Jude Bardisa, como director del Departamento Madrileño de Kenpo Emprendedores de Hoy

Una de las numerosas disciplinas de artes marciales que existe es el Kenpo, un arte marcial tradicional japonés que aunque encuentra su origen hace muchas décadas, ha conseguido adaptarse muy bien a la época moderna. Las artes marciales son técnicas y métodos creados para la defensa y lucha en combate.

Uno de los grandes referentes de esta disciplina, no solo en España, sino en todo el mundo, es Danilo Jude Bardisa Kelly, campeón del mundo de Kenpo Kai y sucampeon mundial de Kenpo federado. El profesional es el fundador de una escuela referente en el país: El Dojo – Escuela de Artes Marciales de Madrid, situada en Calle Pechuán núm. 12 de Madrid.

Danilo Jude, que lleva toda la vida practicando Kenpo, fundó El Dojo con la intención de crear un lugar donde poder compartir su pasión con todo el mundo. La larga trayectoria profesional con la que cuenta Danilo Jude, además de los triunfos logrados, le han llevado a ser elegido por la Federación Madrileña de Karate como director del Departamento Madrileño de Kenpo.

Una historia de autosuperación y sacrificio están detrás del campeón del mundo Danilo Jude desarrolla una importante labor en cuanto al crecimiento y expansión de una disciplina como el Kenpo en toda España, especialmente en Madrid, donde se encuentra ubicada la escuela que dirige, El Dojo. El campeón del mundo no solo se dedica a la enseñanza en su escuela de artes marciales, sino que también imparte seminarios y campamentos. Actualmente, con la intención de hacer llegar una disciplina como el Kenpo a todos los rincones del mundo, hay disponible un programa de entrenamiento online, que consiste en un curso de formación a distancia para que el alumno pueda sentir que está en un dojo en cualquier lugar.

El actual director del Departamento Madrileño de Kenpo no ha tenido un camino nada sencillo hasta llegar a ser campeón del mundo de la disciplina. Su historia es un claro ejemplo de superación, sacrificio, y esfuerzo, pero ante todo, una pasión clara por el Kenpo, que es lo que intenta transmitir a sus alumnos día tras día.

El Kenpo, un arte marcial que va más allá del combate de contacto El Kenpo no es simplemente un arte marcial de combate, se trata de un entrenamiento que también posee actividades como la defensa personal, katas y meditación entre muchas otras. Al tratarse de un arte marcial tradicional, se le enseña a los deportistas infinidad de valores vitales como son el compañerismo, la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, etc. Con la práctica de Kenpo, se puede apreciar un sistema estructurado por el cual los alumnos aprenderán de manera progresiva, así como también eficiente; mejorando, corrigiendo y perfeccionando mientras siguen adquiriendo más conocimientos.

​En esta disciplina, no solo se aprende a dar patadas y puñetazos. Los alumnos que acudan a practicar Kenpo a la escuela El Dojo aprenderán maneras eficaces de defenderse frente a los diferentes ataques que puedan ser utilizados en su contra. Asimismo, es un tipo de entrenamiento que ayuda a adquirir conocimientos sobre salud, medicina, puntos vitales, funcionamiento corporal, etc. El alumno también podrá poner en práctica todo lo aprendido en situaciones de mayor tensión en los combates de Kenpo, en cuya actividad existen combates para todas las personas, al haber combates de menor y mayor intensidad.

Danilo Jude, que se consagra como una de las grandes figuras del Kenpo en España y a nivel mundial, invita a todas aquellas personas interesadas en practicar este arte marcial, sea cual sea su edad y capacidad física, a unirse a la comunidad de Kenpo en su dojo más cercano. Ahora como director del Departamento Madrileño de Kenpo, el campeón del mundo lucha por seguir haciendo esta disciplina cada vez más grande en Madrid y en toda España.

