viernes, 24 de diciembre de 2021, 08:19 h (CET) En el vivir de cada día cada vez resultan más difíciles de entender esas frases tan repetidas como: ‘volver a sumar transversalidad’, ‘construir una alternativa que trascienda los intereses de las siglas’ o ‘emprender otro tipo de políticas más horizontales y pegadas al ciudadano’. Es como ‘la nueva normalidad’, que si es nueva, no es normal; y si es normal, no es nueva. Lo transversal es “lo que está atravesado de una parte a otra, de manera perpendicular” interrumpiendo el camino; y un personaje atravesado o transversal, es el que “tiene mala intención o mal carácter”.



Es muy llamativo el intento de hablar y hablar sin parar, pretendiendo que la solución de todo consista en escuchar más a la gente, como si fuera algo que se había descuidado hasta ahora, cuando resulta evidente que para escuchar a alguien, lo primero que hay que hacer es callarse. Si no, es imposible entender a los demás.

