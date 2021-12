El trader español con más seguidores de su cartera de trading en 2021 amplía sus servicios de copy trading Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 18:02 h (CET) Fernando Garrido, trader profesional con más de 20 años de experiencia maneja varios fondos de inversión junto a su equipo en Reino Unido con una capitalización superior a los 300 millones de Euros. Ahora también ofrece un servicio donde clientes particulares pueden replicar sus operaciones El copy trading es la forma de hacer trading que más crecimiento ha tenido en el año 202, se trata de seguir a un trader profesional y copiar o replicar las operaciones. Fernando Garrido CEO de garridotrader.es es uno de los principales exponentes del copy trading en Europa y actualmente su operativa cuenta ya con más de 15000 seguidores.

El fuerte crecimiento del copy trading se explica por sus innumerables ventajas, entre ellas poder seguir a el trader que se desee, poder ver su operativa en tiempo real y probarla, y por supuesto no tener que estar horas delante de la pantalla o invirtiendo tiempo y dinero en formación.

Fernando Garrido trader profesional de garridotrader.es además le ha dado una vuelta de tuerca más al copy trading instaurando una nueva variante, el copy trading a éxito. Con esta nueva y novedosa variedad el trader, en este caso Fernando, no cobra por seguir su operativa una cuota fija como es habitual sino que es un porcentaje del beneficio que genera a sus clientes. De este modo es un sistema mucho más justo e interesante ya que solamente en proporción de los beneficios que se generan, así es el coste. Esta es la propuesta lanzada desde garridotrader.es

El otro enfoque principal del copy trading que plantean desde garridotrader.es consiste en un trato totalmente personalizado, tanto a la hora de informar sobre la modalidad de copy trading y todos los servicios que se ofrecen desde garridotrader.es como luego mientras hay un seguimiento de la operativa. Para solicitar más información hay que visitar su web garridotrader.es y rellenar el formulario de contacto. Durante este mes desde garridotrader.es proponen realizar un mes de prueba gratis para todos los clientes.

