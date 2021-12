Dai Imperial presenta alguno de sus productos perfectos para regalar en Navidad Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 15:27 h (CET) Dai Imperial es la primera firma de Alta Cosmética Asiática. A continuación, presenta un bazar con algunos de los productos de sus 3 submarcas que todo amante y prescriptor de belleza tiene en su whislist y que pueden ser el regalo perfecto para esta Navidad Los imprescindibles de Dai Chun Lin

Sus fórmulas artesanales van envasadas en lujosos y delicados recipientes de porcelana pintada a mano, como los que se utilizan en el país asiático para conservar el té y otras hierbas, por lo que mantienen los beneficios de los ingredientes naturales durante más tiempo. Todo un verdadero objeto de deseo y un regalo perfecto para estas Navidades.

Perfume en gel -Dai Chun Lin

-Perfume clásico de larga duración refrescante con ginseng, flor de loto, ácido hialurónico, vitamina E y perla

-Fragancia foral con efecto antioxidante

-Ayuda a eliminar toxinas. Gracias al ginseng, conocido como “Oro Chino”, la piel se regenera y recupera energía y vitalidad

PVP 75 euros

Maquillaje de labios- Dai chun Lin

-Tratamiento de belleza para los labios

-Los hidrata, nutre, maquilla y protege

-Está elaborado con ingredientes naturales como cacao, margarina de girasol, vitamina E y cera de abejas blancas, lo que favorece unos labios hermosos, voluminosos y sin grietas

PVP 29 euros

Baochai nieve – Dai Chun Lin

-Base de maquillaje iluminadora y matificadora

-Rica en aloe vera y polvo de perlas

-Ofrece una cobertura natural, unifica las manchas y rojeces de la piel con efecto glow

-Hidrata y regula el equilibrio de la piel gracias al poria cocos y la perla hidrolizada

-Estimula renovación y reparación celular, favoreciendo un cutis más joven y sano

PVP 60 euros

Eyeliner Dragón Imperial Dai Chun Lin

-Delineador de ojos basado en las fórmulas tradicionales, utilizadas con las emperatrices de la Asia Imperial

PVP 19,90 euros

Máscara de pestañas Dragón Imperial Dai Chun Lin

-Elaborado con la fórmula magistral de la cosmética de Asia Imperial. De forma natural, embellece las pestañas dándoles volumen y longitud

PVP 19,90 euros

Polvos de perlas Dai Chun Lin

-Con aceite de almendras dulces y minerales naturales

-Su fórmula magistral ya era utilizada en la Dinastía Ming

-Sus ingredientes naturales como el dióxido de titanio, proporcionan a la piel una barrera de protección contra los rayos UVA

-Cubren las manchas y disimulan los defectos

-Aportan luminosidad a la piel y un aspecto de porcelana

PVP 55 euros

Crema de manos vintage Dai Chun Lin

-Esta crema penetra fácilmente, protege y nutre la piel de las manos, dejando un gran aroma

-Hay que aplicar una pequeña cantidad del producto en las manos, hasta su total absorción

-Regula el equilibrio de la piel, incrementando su elasticidad, suavizándola e hidratándola

-No contiene parabenos.

PVP 18 euros

Los imprescindibles de S+Miracle

La mejor alternativa a los rellenos dérmicos. Sus productos están formulados para hidratar, nutrir, iluminar, unificar, reafirmar y reducir las líneas de expresión.

S+MIRACLE Colágeno & Idebenone

Esta crema rica en IBEDENONE, el antioxidante que ha revolucionado la industria de la cosmética y COLÁGENO, posee una novedosa fórmula, clínicamente testada y desarrollada gracias a avances tecnológicos punteros, que reduce las líneas de expresión y proporciona un efecto lifting remodelando el óvalo facial.

Aplicar preferiblemente por la noche sobre la piel limpia, realizando un suave masaje hasta su completa absorción.

PVP 64,00 euros

S+MIRACLE Deep moisturizing solution

Gracias a su fórmula clínicamente testada que combina un complejo de 8 ingredientes de Ácido Hialurónico, con extracto de flor de hibisco y cinco plantas naturales, que trabajan de manera conjunta, proporcionando a la piel una hidratación profunda y volumen al instante, dejándola más radiante, joven y luminosa.

Aplicar preferiblemente por el día sobre la piel limpia, realizando un suave masaje hasta su completa absorción.

54,00 euros

Los imprescindibles de Devonine

Es la marca premium para hombres de Dai Imperial. Seleccionan los mejores ingredientes y los utilizan para crear productos refrescantes, agradables y de resultados incomparables para el cuidado de la piel de ellos. Toda la gama utiliza la fórmula Nine Complex, es vegana y libre de tóxicos y parabenos.

All-in-one Essence

En vez de usar agua purificada, DEVONINE incorpora extracto de espirulina y nueve ingredientes, Nine Complex. Esto crea una esencia todo en uno con un potente tratamiento anti-aging, iluminador y corrector de arrugas.

Doble función: Iluminación y mejora de las arrugas

Cuidado de la piel todo en uno

Loción + tónico + hidratante + perfume

PVP 45,50 euros

Aqua Power Moisturising Cream

Crema hidratante diaria que deja la piel suave y tersa, ayudando a mejorar el tono, la hidratación y la elasticidad cutánea, rejuveneciéndola.

Llena de nutrientes e hidratación

El extracto de espirulina y otros ingredientes vegetales conocidos por sus efectos antioxidantes proporcionan abundante hidratación y nutrición en las capas más profundas de la piel.

PVP 38,50 euros

Acerca de Dai Imperial Cosmetics

Dai Imperial Cosmetics es una de las marcas con mayor tradición e historia de Asia. Fundada en el año 1628, sus productos de belleza eran utilizados por la Asia Imperial. El nombre de la marca hace referencia a su cosmetólogo fundador, Dai Chun Lin, que proveía las cremas a emperadores y concubinas de la época.

Su filosofía se centra en que un producto de cosmética no sólo es bueno para la piel, sino para la propia salud de la persona.

Su exquisito y llamativo packaging está elaborado con porcelana china, para mantener la calidad y las propiedades de los ingredientes.

Con más de cuatro siglos de historia, Dai Imperial Cosmetics ha llegado a España para ofrecerte la oportunidad única de utilizar la cosmética china de las emperatrices imperiales de Oriente.

