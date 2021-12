Los siniestros en el transporte aumentan un 6% en Navidad: Cómo mantener una flota segura en esta época Comunicae

jueves, 23 de diciembre de 2021, 14:00 h (CET) Los accidentes de vehículos industriales son un 55% más graves en estas fechas, según datos de Northgate Renting Flexible Cada vez son más las personas que deciden realizar sus compras navideñas por internet a través de tiendas online y marketplaces. En concreto, las ventas online superarán en esta campaña navideña el billón de dólares en todo el mundo, con un aumento del 7% interanual, según las previsiones de Salesforce. Esto hace que durante este periodo aumente el transporte de mercancías por carretera y que miles de furgonetas cargadas de productos se lancen a las carreteras para poder entregar sus compras a los consumidores de toda España.

Según datos de Northgate Renting Flexible, empresa líder en renting flexible de vehículos, los siniestros de este tipo de vehículos aumentan un 6% entre el 1 de diciembre y el 6 de enero. Además, coincidiendo con la nueva campaña de concienciación en seguridad vial que ha lanzado la compañía, han recopilado una serie de consejos para garantizar una conducción segura a las empresas, especialmente a las de transporte, para ayudar a disminuir el número de siniestros en esta época:

Mantener una flota moderna. Las empresas deben garantizar un mantenimiento óptimo de toda su flota, pues una simple avería puede marcar la diferencia entre una conducción segura o tener un accidente. Por eso, las revisiones periódicas y el contar con la última tecnología en los vehículos, como airbags, sistema de control de presión en neumáticos, sistemas de frenado automático o control inteligente de la velocidad (ISA) pueden marcar la diferencia. Además, los vehículos con GPS y Bluetooth integrado pueden ayudarles a no preocuparse de nada más que de la carretera, evitando estímulos que hagan que se desvíe su atención de la misma. En este sentido, para una empresa con vehículos de empresa puede ser una opción muy recomendable contar con vehículos de renting flexible, que se renuevan periódicamente y les permite disponer del tipo de vehículo que necesite en cada momento.

Formación en seguridad vial y otros factores. Implementar un plan de formación en seguridad vial puede ahorrar muchos imprevistos. Los servicios de mercancías pueden estar sujetos a límites de velocidad diferentes a los de un conductor particular, que puedan conllevar la retirada de puntos del carnet. En estos cursos también se puede concienciar a los conductores de aspectos tan importantes como la precaución en el momento de dar marcha atrás, ya que las furgonetas tienen una probabilidad 1,5 veces mayor que los vehículos particulares de estar implicadas en un accidente cuando se desplazan en este sentido. También es importante enseñar cómo colocar la mercancía y concienciar sobre la importancia de llevar la carga siempre bien sujeta, porque una mala instalación y sujeción de la carga podría hacer que el vehículo fuera muy inestable, comprometiendo así la seguridad del conductor.

Optimización de trayectos. Planificar las rutas con sentido y con tiempo es crucial para todas empresas de transporte porque así se evita que los tiempos sean demasiado ajustados y se tengan en cuenta circunstancias que pueden dificultar el trabajo como pueden ser las climáticas o la situación del tráfico y así evitar atascos. En la actualidad existen vehículos que incorporan sistemas de seguimiento que, unidos a un software de optimización de rutas, ofrecen visibilidad completa desde principio a fin de un pedido, cuya inversión tecnológica puede ser muy beneficiosa para gestionar imprevistos del día a día.

Gestión de la plantilla. Los conductores de furgonetas de reparto tienden a estresarse más al volante, no solo por las circunstancias en la carretera, si no por la presión a la que están sometidos debido a su profesión, siempre sujeta a unos tiempos muy concretos. Para evitar que el estrés se convierta en siniestro, es importante evitar cualquier situación que genere intranquilidad, como puede ser la falta de tiempo para realizar la entrega al haber un gran volumen de trabajo. En este sentido, es recomendable que los gestores de flota dimensionen su plantilla en base a los picos de trabajo que se generan en esta época para evitar que sus conductores se vean sobrepasados.

Según señalan desde Northgate Renting Flexible, en una época en la que los envíos son tan frecuentes, que los conductores de vehículos de transporte tengan en cuenta estas indicaciones es crucial para asegurar un reparto eficiente, tranquilo y libre de accidentes. También es muy importante el mantenimiento de los vehículos y por eso muchas empresas optan por el renting flexible, que cubre este servicio y asegura el equipamiento que mejor se adapta a sus necesidades, con la posibilidad de cambiar de vehículo en el caso de que las necesidades del comercio también cambien.

Northgate Renting Flexible es la filial española de Northgate PLC, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales para empresas, así como el pionero y especialista en renting flexible, desde este año también a particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de 1.000 profesionales, una flota con más de 55.000 vehículos, cerca de 10.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado profesional para pymes y empresas, por cuanto se ajustan a las necesidades y demandas de los negocios. Para más información, visitar www.northgate.es.

