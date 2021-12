​Actividades de enero en la Academia de Cine La Academia recupera algunos de los éxitos de José Sacristán, que mantendrá un encuentro con el público Redacción

jueves, 23 de diciembre de 2021, 12:44 h (CET) La Academia de Cine reconoce la prolífica trayectoria de José Sacristán con el Goya de Honor. De la extensa filmografía del premio honorífico de la 36 edición, se exhibirán El viaje a ninguna parte –24 de enero, dío en que el conocido intérprete mantendrá un encuentro con el público–, Un lugar en el mundo –día 25–, La colmena –26– y Un hombre llamado Flor de Otoño –28 de enero–. Estos títulos, que comenzarán a las 19:00 horas, han sido elegidos por cuatro ganadores del Goya al Mejor Actor Protagonista de los últimos años –Mario Casas, Antonio Banderas, Antonio de la Torre y Javier Gutiérrez–.



Los documentales y las óperas primas que optan al Goya

La Academia continúa con el ciclo dedicado a las películas nominadas a la 36 edición de los Premios Goya. El documental y las óperas primas son las protagonistas de enero, mes en el que se presentarán El Retorno: La vida después del ISIS, de Alba Sotorra –día 3–; Héroes. Silencio y Rock & Roll, de Alexis Morante –día 4–; Quién lo impide, de Jonás Trueba –día 7–; y Un blues para Teherán, de Javier Tolentino, –día 10– las cuatro producciones que aspiran al Goya a la Mejor Película Documental. Previo el pase de Un blues para Teherán, a las 19:00 horas, Sotorra, Trueba, Tolentino y el productor de Héroes. Silencio y Rock & Roll, conversarán con el público.

Del 13 al 18 de enero es el turno de las películas que optan al Goya a la Mejor Dirección Novel. El 13 se presenta Chavalas, y al día siguiente el título Josefina. El 17 y 18 de enero son los días de La vida era eso y Libertad, respectivamente. Estas cuatro óperas primas se exhibirán a las 19:00 horas. Previo a la proyección de Libertad, los cineastas con posibilidad de levantar el Goya a la Mejor Dirección Novel: Carol Rodríguez Colás (Chavalas), Javier Marco Rico (Josefina), David Martín de los Santos (La vida era eso) y Clara Roquet (Libertad), mantendrán un encuentro con el público.

Preestrenos de Licorice Pizza y El callejón de las almas perdidas

En colaboración con Universal Pictures International Spain, el 15 de enero, a las 19:00 horas, tendrá lugar el preestreno de Licorice Pizza, el último filme de Paul Thomas Anderson. La cinta gira sobre el idilio entre dos jóvenes, personajes interpretados por Alana Haim (del grupo musical Haim) y Cooper Hoffman (hijo de Philip Seymour Hoffman), acompañados por Bradley Cooper, Tom Waits y Sean Penn.

Bradley Cooper encabeza el reparto del segundo preestreno, El callejón de las almas perdidas –11 de enero, también a las 19:00h–. Guillermo del Toro es el director de esta adaptación de la novela de William Lindsay Gresham publicada en 1946, en la que Cooper comparte protagonismo con Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathair. Este pase se realiza en colaboración con The Walt Disney Company.

'Cine y psicología', 'Los oficios del cine' y el 'Año Berlanga'

En 2022 continúa el ciclo 'Cine y psicología', que el 19 de enero, a las 19:00 horas, presenta La enfermedad del domingo. Este pase se completa con un encuentro con el director y la actriz de la película, Ramón Salazar y Susi Sánchez, y el psicólogo Florentino Moreno. Modera Ana Fernández. El montaje es el 'oficio del cine' del 20 de enero, a las 19:00 h. Los montadores Pablo Blanco, Teresa Font y Miguel González Sinde, y el doctor en Bellas Artes Guillermo López Aliada, hablarán sobre su oficio después de la proyección de la cinta de José Luis Garci, Solos en la madrugada.

Al día siguiente, 21, 'Los oficios del cine' se centrarán en el sonido. Tras la emisión, a las 19:00 horas, de La trinchera infinita, se celebrará un coloquio con Xanti Salvador, Nacho Royo-Villanova y Alazne Ameztoy, los profesionales que levantaron el Goya al Mejor Sonido por esta producción dirigida por Jose Mari Goenaga, Jon Garaño, Aitor Arregi. Modera Juan Ferro.

Dentro del 'Año Berlanga' se presenta Todos a la cárcel –27 de enero, a las 19:00 h–, proyección que se completa con un encuentro posterior con uno de sus intérpretes, Guillermo Montesinos.

Roberto Pérez Toledo, nombre de Cinedrama

En colaboración con el Centro Dramático Nacional, y coincidiendo con la representación de "Manual básico de lengua de signos para romper corazones" en el Teatro María Guerrero del 19 de enero al 13 de febrero, se exhiben 11 cortos de Roberto Pérez Toledo.

El último día de enero, lunes, a las 19:00 horas, se exhibirán Vuelco, Los gritones, RotosS, Sí a todo, Trois, Admirador secreto, Taras, Amor de autor, Siempre que lo cuento, Hidroalcohólico y Antes de la erupción. La sesión de cortos se completa con un encuentro con el director, guionista y productor canario.

