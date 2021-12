Celia Jiménez: una canaria en el universo de las estrellas

Durante nuestra conversación telefónica, Celia Jiménez, una joven que destaca con poco más de veinte años, compositora y cantautora, tiene una revelación. Una artista que en sus trabajos es una referencia capaz de fundir diferentes estilos: música popular, electrónica, lírico y ritmos urbanos.

Celia está estudiando varias e interesantes ofertas, entre las que destaca grabar una sesión de grabación en el Studio at the Palms, para un posible álbum de estudio para el año que viene. Tiene algunas dudas, pues eso le haría cambiar de residencia e irse a Estados Unidos. No quiere dejar Canarias y su entorno más cercano, pero le asaltan no pocas dudas. Esta joven promesa es un modelo para otras artistas. Podría saltar al Universo de artistas como Sir Elton John, Cher, Bette Miller, ShaniaTwain o TheWho. Celia vive en Canarias, en donde se sigue formando tanto en el Conservatorio como en la Universidad con su formación como profesora. Una joven llena de talento y con una especial generosidad reflejada en sus acciones solidarias y sociales. Una joven llena de fuerza y que siente pasión por los escenarios.

1- Según tengo entendido ¿Has sido una niña prodigio? ¿Desde que edad cantas?. - Cuando tenía 3 años mi madre me cuenta que tenía un pequeño karaoke montado en mi casa y yo cantaba junto a ella, pero por primera vez subí a un escenario con 7 años.

2- ¿Crees que te has concentrado excesivamente en tu carrera? - No creo que esté ahora mismo volcada al 100% en ella pues prefiero terminar de estudiar y formarme en la música para por fin poder dedicarme al completo a ella.

3-¿Eres consciente de lo mucho que influyes a la gente? - Soy consciente de que muchas personas me sitúan como su referente y estoy completamente agradecida por ello, pues un honor saber que valoran tu trabajo y lo que intentas hacer con toda la dedicación y amor del mundo.

4- ¿ Tú crees que las personas cambian o no cambian? - Considero que si está dispuesto a ello, sí lo pueden hacer, pero sin duda tienen que proponérselo y cambiar poco a poco, de un día para otro no podemos cambiar, pues nos estaríamos engañando a nosotros mismos.

5- Hablando de Instagram y de las redes sociales, ¿lees las opiniones de la gente? - Por supuesto, siempre es interesante escuchar criticas tanto buenas como sobretodo malas pero siempre con respeto y educación. Gracias a ellas aprendo y me supero, siempre es bueno que te hagan un critica constructiva, en la que te ayuden no te perjudiquen.

6- ¿Dónde disfrutas más con el trabajo en el estudio de grabación o en los directos? - Sin duda alguna en los directos. El calor del público es lo que te hace darte cuenta de que realmente lo que amas es cantar y disfrutar con el público, con ellos, cantar los dos y sentirnos uno, cantando y disfrutando aunque sea solamente por una noche. Sin duda esa sensación es inexplicable.

7- Háblanos de tus últimos discos. - Sí. Mi último disco se llama “Soñando despierta”, considero que el título representa completamente lo que me está pasando, poco a poco vamos subiendo los peldaños de esta escalera tan grande que es la música. Esta disco tiene 13 canciones de las cuales 3 de ellas están compuestas por mi. Músicas bailables y no tan bailables, un disco que representa por completo mi estilo y estilos que he fusionado convirtiéndolos en creaciones que me gustan y que sin duda me representan, como son canciones muy típicas transformarlas en clásicas pero sin perder su toque el cual tanto nos gusta.

8- ¿Ves tu trayectoria futura como una sucesión de cambios? - Sin duda no se si lo conseguiré pero por lo menos me gustaría intentarlo, hacer cambios para bien, avanzar y seguir adelante y nunca perder la sonrisa por lo que hago.

9- Háblanos de los proyectos de un futuro cercano. - A día de hoy quiero seguir estudiando y terminar el conservatorio, pues ya me queda muy poco. A la vez seguir poco a poco innovando tanto en mi voz como en los diferentes estilos que quiero conseguir y más adelante sí que me gustaría viajar a Madrid y poco a poco seguir avanzando.