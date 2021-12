9 de cada 10 españoles consideran que el Hogar digital facilita la vida de las personas

En España, solo en el último año, los usuarios de Alexa han hecho más de 690 millones de solicitudes relacionadas con el Hogar digital, como encender y apagar las luces, realizar una videollamada o subir el termostato. Casi la mitad de los españoles (un 40%) declara tener algún dispositivo inteligente en su hogar, mientras que 1 de cada 10 tiene previsto conectarlo en los próximos meses El Hogar digital parece estar convenciendo a cada vez más españoles de sus beneficios. Un reciente estudio realizado en España por la empresa de investigación de mercados IPSOS para Alexa y Amazon Devices ha concluido que casi la mitad de los encuestados (un 40%) tiene algún dispositivo inteligente en su hogar, mientras que 1 de cada 10 tiene previsto conectarlo en los próximos meses.

Los pilares del hogar inteligente se establecieron en España en los años ’90*. Hoy en día, un 75% de los usuarios en nuestro país dice tener de 1 a 3 dispositivos conectados y más de la mitad (59%) afirma tener al menos un altavoz inteligente. En los inicios, para realizar tareas simples como encender una luz, eran necesarias una serie de acciones, que normalmente implicaban desbloquear el teléfono y encontrar una determinada aplicación para poder llevarlas a cabo. Con la aparición de servicios de voz como Alexa, cambió notablemente la manera en que los usuarios interactúan con los dispositivos conectados en el hogar.

“A medida que se vuelven ‘inteligentes’, nuestros hogares nos ayudan cada vez más. Especialmente en los últimos dos años, nuestras casas supieron convertirse en oficinas, escuelas, cines y gimnasios. Un hogar inteligente simplifica la gestión de este ajetreado tiempo en casa. En España, solo en los últimos 12 meses, los usuarios de Alexa han realizado más de 690 millones de solicitudes relacionadas con el Hogar digital”, apunta Gianmaria Visconti, Country Manager de Alexa para España, Francia e Italia.

Entre ellas, encender o apagar las luces, realizar videollamadas, poner música o subir el termostato: estas son solo algunas de las acciones que se pueden pedir a Alexa hoy en día. Independientemente del servicio utilizado, los encuestados por IPSOS revelan que el uso de dispositivos de hogar digital (tanto de entretenimiento como funcionales) es familiar y principalmente en el salón: un 70% tiene dispositivos inteligentes conectados en este espacio. En cuanto a los dispositivos inteligentes preferidos, una de cada cuatro personas que vive en España elegiría en primer lugar un dispositivo de seguridad para su hogar, seguido por electrodomésticos y luces.

Ventajas y beneficios del Hogar digital

En un mundo que va cada vez más rápido y en el que estamos casi obligados a la multitarea, hay pequeños detalles que marcan la diferencia: que al volver a casa la aspiradora esté pasada, que la temperatura sea la ideal o que podamos poner nuestra serie favorita solo con la voz. Según revela la encuesta de IPSOS, 9 de cada 10 españoles consideran que el Hogar digital facilita la vida de las personas.

Las personas encuestadas mencionan entre las actividades cotidianas que más simplifica una casa de estas características: la seguridad cuando se encuentran fuera de casa (56%), las tareas del hogar, como regular la temperatura y encender la cafetera (49%) y el entretenimiento familiar (44%). En la actualidad, muchas de estas tareas se pueden simplificar aún más, gracias a funcionalidades como las Rutinas de Alexa, que permiten combinar distintas acciones para que sucedan a partir de una sola interacción; por ejemplo, que con solo decir: ‘Alexa, hora de la merienda” pause la reproducción de la serie que se está viendo, encienda las luces y ponga el hervidor de agua. En España, solo en el último año, los usuarios de Alexa han establecido 402 millones de rutinas.

El futuro ya está aquí

Las ventajas de la vida actual en un hogar digital y la forma en la que los usuarios están respondiendo y reconociendo cada vez más esos beneficios llevan inevitablemente a pensar en el futuro. Tres de cada cuatro personas que viven en España opina que la acogida de los hogares inteligentes y la domótica seguirá aumentando en los próximos 5 años. En cuanto a los dispositivos del futuro, la mayoría de los encuestados imagina que serán inalámbricos (80%), compatibles con varios servicios de voz (73%), además de formar parte de las utilidades básicas de la vivienda (70%). En menor medida, creen que serán más baratos, uno más de la familia o que facilitarán cada vez más tareas del hogar.

Para Gianmaria Visconti, “el futuro pasará por una Alexa más útil y predictiva en un hogar digital en el que la inteligencia artificial entrelazará dispositivos y servicios en lo que conocemos como ‘inteligencia ambiental’”. Esto abre un futuro en el que los dispositivos y servicios comprenden el contexto de lo que puede hacer el hogar: prediciendo necesidades de los usuarios y actuando en su nombre de manera significativa. Incluso hoy en día, 1 de cada 5 interacciones de Alexa relacionadas con Hogar digital son iniciadas por Alexa misma, sin que los clientes tengan que pedírselo. Visconti agrega: “creemos que la inteligencia ambiental tiene el potencial de revolucionar el hogar y el bienestar de las personas en los próximos cinco a diez años, y que será clave para seguir ayudando a los clientes a estar más presentes en el mundo que los rodea, pasando de ser una novedad a algo con lo que cuentan en su día a día”.

NOTA: Estudio realizado con una muestra de 1.000 hombres y mujeres adultos, residentes en España.

*Según datos de CEDOM, la Asociación de Domótica en España

