Empresas y trabajadores más felices gracias al teletrabajo, por DeskTime

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 10:22 h (CET)

Una tendencia que lentamente había ganado cierto espacio en muchas compañías se vio acelerada por la pandemia mundial generada por el COVID-19. Con el paso del tiempo, cada vez más oficinas se quedan vacías porque los empleados apuestan por pasarse al teletrabajo.

El rendimiento de los empleados no necesariamente baja cuando pasan a trabajar a distancia e incluso hoy existen herramientas para mantener el proceso bajo control. El software de teletrabajo DeskTime permite el monitoreo de las tareas de los trabajadores a través del control de sus ordenadores sin invadir su privacidad.

Las funciones de DeskTime para monitorizar el teletrabajo Según distintos estudios, las compañías pierden mucho dinero por los hábitos improductivos de sus empleados. Ya sea en la oficina o bajo la modalidad de teletrabajo es común que pierdan tiempo en actividades que no están relacionadas con sus tareas profesionales. A partir de la utilización del software de teletrabajo DeskTime es posible obtener información sobre el desempeño de cada uno de los trabajadores, sin importar que estén bajo la modalidad de teletrabajo en cualquier parte del mundo.

Con DeskTime es posible supervisar qué hace cada trabajador, ya que identifica el uso de aplicaciones no productivas y además informa sobre la cantidad de tiempo que se está en ellas. El programa recaba información sobre la hora en que se comienza y termina de trabajar, lo cual también puede ser útil en caso de que se trate de un puesto presencial, porque funciona como un reloj que marca la entrada y salida de cada empleado.

Para un mejor análisis de la información, el software de teletrabajo cuenta con opciones para desplegar los datos por día, semana o mes, mediante gráficos de fácil lectura e interpretación. Si se realiza de forma eficiente, trabajar a distancia puede significar un ahorro tanto para las empresas como para las familias, que no tendrán que invertir en medios de transporte.

Un software de teletrabajo amigable con los empleados Por otra parte, DeskTime no requiere ser iniciado ni detenido, ya que se ejecuta de manera automática. Además, el software de teletrabajo incluye opciones de tiempo privado. El objetivo es mejorar la productividad, pero siempre respetando la privacidad del empleado.

En el caso de los trabajadores freelance, el programa es útil para obtener datos sobre la cantidad de tiempo que se dedica a cada proyecto y a cada cliente. De la misma manera, la gerencia de la empresa puede conocer cuantas horas por jornada invierten sus empleados en cada tarea.

DeskTime es uno de los mejores softwares disponibles en el mercado para realizar un monitoreo de los empleados que están bajo la modalidad de teletrabajo, una tendencia que ya está consolidada y que, llevada a cabo de forma correcta, es beneficiosa tanto para las empresas como para los trabajadores.

