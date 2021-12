Campaña 'Change together': reciclar para reducir la brecha digital El objetivo es lograr que los dispositivos multimedia contribuyan a que la sociedad avance al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente Redacción

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 11:18 h (CET) Ser eco-responsable y contribuir activamente en la reducción de la brecha digital. Dos pasos al frente que todos los consumidores deberíamos aprender a dar y que, desde Hubside.Store, Fundación ECOLEC y Fundación Amigó, estamos dispuestos a facilitar.



El consumo de dispositivos multimedia se ha acentuado en los dos últimos años con el estallido de la pandemia del Coronavirus. Tomar una conciencia eco-responsable en relación a esta tendencia de consumo es una obligación de todos los ciudadanos y, entre las vías para contribuir a un desarrollo sostenible del sector, están el reacondicionado y el reciclaje de dispositivos.

Por ello, Hubside.Store, líder en el mercado de venta aparatos multimedia nuevos y reacondicionados, mantiene abierta desde finales del mes de noviembre una campaña, de forma conjunta con la Fundación ECOLEC y la Fundación Amigó, para contribuir a la sostenibilidad del planeta. ‘Change together’, así se denomina la campaña, pone a disposición de todos los usuarios de Hubside.Store la posibilidad de depositar sus artículos electrónicos que ya no utilizan en contenedores habilitados en sus tiendas por la Fundación ECOLEC, que se encarga de darle una segunda vida a los viejos dispositivos. A cambio, todo aquel que entre su dispositivo recibe un vale que puede canjear en la compra de nuevos productos en la tienda, como sus artículos reacondicionados, contribuyendo así a la economía circular, una tendencia de consumo que se va imponiendo poco a poco entre la sociedad española.

Evidentemente, la preocupación medioambiental está presente en esta iniciativa, pero la idea aún va un paso más allá. Precisamente el hecho de que se haya aumentado el uso de dispositivos tecnológicos durante la pandemia ha hecho también más evidente la brecha tecnológica y digital en nuestro país. Decenas de familias se han quedado en una posición desfavorecida cuando, por ejemplo, la educación se ha visto obligada a adoptar el formato telemático. Hablamos de personas en situación de vulnerabilidad que han visto aún más acentuada su situación en los últimos meses.

Y precisamente una de las organizaciones que más proyectos ha puesto en marcha para acabar con esa distancia ha sido la Fundación Amigó, para quienes la prioridad ha sido reducir esa brecha, sobre todo, entre la infancia y la juventud. Desde Hubside.Store queremos priorizar la ayuda a estos colectivos y, por eso, dentro de la campaña ‘Change Together’, se realiza una donación económica a la Fundación Amigó de 10 euros por cada dispositivo que cualquiera de nosotros pueda depositar en los contenedores ubicados en cada tienda.

El objetivo es claro: hacer que los dispositivos multimedia contribuyan, de la mejor manera posible, a que la sociedad avance al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente. Por eso, y dado el éxito que está cosechando la iniciativa , la campaña tendrá continuidad en 2022. Ecología y tecnología, unidas por una misma causa: poder contribuir a hacer un mundo mejor. Para todos.

