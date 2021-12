Lefties mejora su experiencia de usuario en Navidad con el embalaje eCommerce de Smurfit Kappa Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 18:04 h (CET) Lefties sorprende con un packaging para comercio online totalmente personalizado para esta época navideña, que impacta e incorpora un asa que facilita su transporte Lefties, líder en moda accesible para todos los públicos y de todas las edades, ha querido diferenciar su packaging para eCommerce durante la presente campaña de Navidad y mejorar la experiencia de sus clientes. Por ello, junto a Smurfit Kappa ha buscado una solución que fuera impactante, totalmente sostenible y que le permitiera poder tener un time-to-market adecuado para estas fechas tan señaladas.

Hasta ahora, Lefties empleaba en su packaging una impresión estándar, con su logo en blanco y el papel en color crudo, lo que dotaba a la caja de un aspecto Premium. Pero para esta nueva experiencia navideña, la compañía de moda ha cambiado el color del papel del embalaje a blanco para poder utilizar una impresión que mostrara la esencia de esta época del año e hiciera destacar mucho más el diseño, provocando así un efecto positivo en el comprador cuando recibe su paquete.

Además, este embalaje también ha sufrido cambios en su estructura, ya que ahora cuenta con un asa para su transporte que mejora la usabilidad y experiencia de su comprador. A partir de ahora, este puede llevarla de un sitio a otro de forma fácil y cómoda, ya que facilita que el pedido se pueda recoger en tienda.

José Antonio Llopis, eCommerce Manager de Smurfit Kappa España " Portugal " Marruecos, asegura que “para nosotros es muy importante poder ofrecer a nuestros clientes la solución más adecuada a sus necesidades. Por eso, en el caso de Lefties analizamos la tecnología que mejor se adaptaba a su posicionamiento de marca y a su branding, lo que le ha permitido mejorar sus resultados, pero manteniendo sus credenciales de sostenibilidad. El optar por una caja blanca con impresión diferente en esta época del año no solo ha permitido resaltar su imagen de marca, sino también mejorar la experiencia de compra de sus clientes más fieles esta Navidad”.

Esta solución eCommerce ha permitido a Lefties lanzar una campaña de Navidad con un time-to-market excepcional, ya que su impactante diseño ha sido fácilmente personalizable. Además, al tratarse de un embalaje sostenible en base papel, sus clientes podrán reducir su huella ambiental.

Sobre Lefties

Lefties es una de las principales empresas de moda accesible a nivel nacional e internacional. Actualmente opera en diez mercados: España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez, Israel, Egipto y Emiratos Árabes, con una red de 159 tiendas. Forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de distribución del mundo.

Lefties se dirige a todos los públicos y edades. La compañía tiene así secciones de señora, caballero, niña, niño y bebé, que cuentan con sus respectivas líneas de calzado y complementos.

Lefties completa su oferta con colecciones Homewear, Ropa de Deporte& Ropa Interior.

El modelo de negocio de Lefties integra diseño, fabricación, distribución y venta a través de una amplia red de tiendas propias.

Sobre Smurfit Kappa

Smurfit Kappa, compañía que forma parte del índice FTSE 100, es uno de los principales proveedores de soluciones de embalaje de papel en el mundo, con alrededor de 46 000 empleados en aproximadamente 350 centros de producción en 36 países y con unos ingresos de 8,5 mil millones de euros en 2020. Están presentes en 23 países europeos y 13 países de América. Son el único operador a gran escala pan-regional en América Latina. Sus productos, que son 100% renovables, reciclables y se producen sosteniblemente, mejoran la huella medioambiental de sus clientes.

Con su equipo proactivo, utilizan implacablemente su amplia experiencia y conocimientos, respaldados por su estructura, para brindar nuevas oportunidades a sus clientes. Colaboran con clientes con visión de futuro mediante el intercambio de conocimiento superior de producto, conocimiento del mercado y comprensión de las tendencias de embalaje para asegurar el éxito empresarial en sus mercados. Tienen una cartera de soluciones de embalajes de papel sin precedentes, que se actualiza constantemente con sus innovaciones líderes en el mercado. Esto se ve reforzado a través de los beneficios de su integración, con un diseño óptimo del papel, la logística, la puntualidad del servicio y sus plantas de embalaje suministrando casi todas sus materias primas a partir de sus propias fábricas de papel.

Tienen una importante trayectoria de apoyo a iniciativas sociales, medioambientales y comunitarias en los países donde operamos. A través de estos proyectos, respaldan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, enfocándose en donde creen que tienen el mayor impacto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lefties mejora su experiencia de usuario en Navidad con el embalaje eCommerce de Smurfit Kappa Imprescindibles para surfear en invierno, por Tablas Surf Shop Iluminación Comercial da las claves para aumentar las ventas a través del diseño de iluminación Consejos para no perder los hábitos saludables con las comilonas de Navidad El centro de estética y de belleza ideal, según calysta.es