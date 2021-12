Pulseras de tela personalizadas como estrategia de marketing Emprendedores de Hoy

El sentido de pertenencia a una empresa o agrupación, apoyo a un equipo deportivo, fervor religioso, controles de acceso a eventos o la publicidad de un bien o servicio, son solo algunos de los objetivos que se cumplen al comunicar un mensaje, luciendo pulseras de tela personalizadas de primera calidad como las de la empresa The King Pulseras. Con más de 9 años de experiencia, esta empresa ha plasmado en pulseras de tela los mensajes de más de 400 clientes satisfechos con su trabajo.

Con más de un millón de pulseras vendidas, The King Pulseras se enorgullece de la plena satisfacción que han expresado todos sus clientes, por su relación calidad/ precio, la puntualidad en los tiempos de entrega y la atención cercana y permanente a cada uno de los pedidos.

Campañas, eventos y organizaciones cuentan con un identificador perfecto Los clientes recurren en múltiples ocasiones a la página web de The King Pulseras para solicitar estos sencillos accesorios. Hermandades, clubes de fútbol, peñas deportivas, organizaciones de beneficencia, fiestas y discotecas suelen ser clientes asiduos a la empresa, atraídos por la posibilidad de personalizar cualquier artículo de acuerdo con los gustos y necesidades de la campaña publicitaria o la actividad que se vaya a realizar.

Aunque el modelo más solicitado es la pulsera de 1 a 1,5 cm de ancho con 30 centímetros de largo, bordada, sin broche de cierre, la compañía puede adaptarse a otras medidas, o cambiar el bordado por impresión con tinta. Así mismo, dispone de botones de cierre de uso limitado para las pulseras, en caso de que se vayan a utilizar para el control de acceso.

Responsabilidad en la atención y el envío El proceso de compra incluye el diseño totalmente gratuito de las pulseras con opción a ocho colores en un pedido de 500 unidades y actualmente tienen una promoción de 200 unidades gratuitas para pedidos de más de 1000 piezas.

Una de las fortalezas que ha mantenido a The King Pulseras en la preferencia de cientos de clientes corporativos y de todo tipo es la asesoría personalizada durante todo el proceso, además de la puntualidad en los tiempos de entrega, en las modalidades de 15 a 20 días como lapso estándar y de un máximo de ocho días cuando se solicita el envío express, disponible para todo el territorio Español, incluyendo las islas, Ceuta y Melilla.

Las pulseras de tela personalizadas son una de las mejores estrategias para promocionar una empresa, marca, organización, bien o servicio, con publicidad directa. The King Pulseras garantiza diseño, calidad y durabilidad en cada pieza que coloca en las muñecas de los usuarios.

