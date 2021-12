Il Gigante lanza su segunda dark store para el e-commerce y vuelve a confiar en el WMS de Generix Group Comunicae

martes, 21 de diciembre de 2021, 15:00 h (CET) Líder de la gran distribución en el norte de Italia y especialista en alimentos frescos, Il Gigante prosigue su estrategia de refuerzo de su canal de comercio electrónico y abre una segunda dark store en Bresso, volviendo a escoger el WMS en modalidad SaaS de Generix Group, proveedor de software especializado en soluciones colaborativas para la cadena de suministro y el ecosistema comercial, también para el nuevo almacén que dará servicio al mercado online Inaugurada el pasado 9 de diciembre y situada entre Bresso y Sesto San Giovanni, en el interior de Milán (Italia), se trata de la segunda dark store que Il Gigante abre en 4 años para gestionar los pedidos del canal de comercio electrónico: tras la primera experiencia en Varallo Pombia y el importante aumento de las ventas online, la nueva dark store se ha construido a las puertas de Milán específicamente para garantizar una mayor rapidez de entregas a los consumidores de la región de Lombardía, así como a los que viven en las zonas de Monza, Como, Lecco y Lodi. La elección de la ubicación es el resultado de la oportunidad logística también en lo que respecta a los flujos de entrada de suministros, procedentes de los almacenes situados en Basiano y Carpiano.

Al igual que la primera, esta nueva dark store es de hecho un almacén totalmente dedicado a servir a los clientes online, que pueden realizar sus pedidos en los portales web www.cosicomodo.it y www.ilgigante.net no sólo de productos frescos enlatados y preenvasados, sino también de alimentos que se cortan, se pesan y se preparan a petición, exactamente igual que cuando se compran carnes y pescados en las tiendas físicas: la amplitud del surtido y la calidad de los productos frescos han sido siempre el orgullo de Il Gigante. En la nueva dark store se pueden preparar más de 1.000 compras de comestibles al día, mientras que, en lo que respecta a la entrega, es posible elegir entre la modalidad click&collect, aprovechando una red de 14 puntos de recogida (en un total de 23 puntos cubiertos por ambas dark stores), o la entrega a domicilio.

Como ya ocurre con todos sus almacenes y con su primera dark store, Il Gigante eligió el software de gestión de almacenes (WMS) de Generix Group también para los 4.000 metros cuadrados y 12.500 referencias de la instalación de Bresso, depositando de nuevo su plena confianza en la solución del Grupo y en el know-how de los equipos de operaciones y soporte de Generix.

Los pedidos del canal de comercio electrónico se caracterizan por una considerable heterogeneidad de composición, que se puede mantener totalmente bajo control con Generix WMS gracias a la posibilidad de analizar su contenido, asignarlo a diferentes métodos de preparación y luego ensamblarlo en unidades de envío únicas para los clientes.

La gestión de dos dark stores para la preparación de pedidos frente a un único portal front-end (SAP Hybris) fue un reto interesante que el equipo del proyecto resolvió con la adopción de Generix TradeXpress y la configuración de las lógicas de enrutamiento de pedidos.

La implementación de TradeXpress también fue fundamental para la gestión de las interfaces: garantiza la integración con la plataforma de comercio electrónico, por un lado, y con las herramientas de preparación de productos de peso variable y de recogida de mercancías, por otro: un total de 20 interfaces diferentes y 5 sistemas.

Todos los operadores de las dark stores utilizan terminales de radiofrecuencia con sistema operativo Android para el intercambio en tiempo real con el WMS de los datos relativos a las operaciones de recepción, preparación de pedidos e inventario.

"La proximidad es esencial para garantizar la puntualidad y la amplitud del servicio de comercio electrónico en una zona geográfica tan concurrida y con la mayor densidad de tiendas por metro cuadrado de Italia. Hemos abierto la dark store en Bresso para poder servir mejor a las zonas de Milán, Monza, Como, Lecco y Lodi, no sólo pero sobre todo a través de la entrega a domicilio, y ya están completamente cubiertas, pero nuestra ambición no se detiene aquí, queremos, por ejemplo, alcanzar lo antes posible el objetivo de 1.000 pedidos procesados al día", comentó Gianluigi Bassani, Director de Marketing de Il Gigante. "Nuestra colaboración con Generix Group es histórica, ya llevamos más de diez años y cada vez resulta fructífera. Este es el quinto almacén en el que trabajamos juntos y también en este caso, además de la fiabilidad de la propia solución WMS en modalidad SaaS, ha sido la experiencia, el enfoque de consultoría y la ayuda del equipo de proyectos de Generix lo que ha marcado la diferencia. Estoy seguro de que Generix seguirá apoyándonos de la mejor manera posible en la identificación de las soluciones que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos futuros y dar la mejor de las respuestas a los retos del mercado".

"Es una gran satisfacción para nosotros poder apoyar a Il Gigante también en este nuevo refuerzo de su canal de comercio electrónico, que destaca una vez más por un alto nivel de innovación en cuanto a la puesta en marcha y la gestión logística, así como por el nivel de calidad del servicio prestado a los consumidores. De hecho, este proyecto muestra bien cómo trabajamos y cómo nos gusta trabajar: estando al lado de nuestros clientes, haciendo que sus retos sean nuestros propios retos y ayudándoles a preservar su ventaja competitiva al ser capaces de mantener la promesa que hacen a sus propios clientes, cada día", añade Loretta Chiantaretto, General Manager de Generix Group Italia.

