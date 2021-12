Diez películas compiten por los Premios Feroz Arrebato de ficción y de no ficción La ceremonia se celebrará el 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza, presentada por el director de cine Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa Redacción

martes, 21 de diciembre de 2021, 12:33 h (CET) Los Feroz 2022 completan sus nominaciones con los títulos que optan al Premio Feroz Arrebato de ficción y al Premio Feroz Arrebato de no ficción, destinados a aquellas obras que merezcan un reconocimiento por sus especiales logros artísticos o aportaciones innovadoras en sus respectivos campos. El ganador de ambas categorías se anunciará, junto al resto de galardones, durante la gala que se celebrará el próximo 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza.

Las cinco películas nominadas al Premio Feroz Arrebato de ficción son:

‘¡Corten!’. Dirigida por Marc Ferrer ‘Destello bravío’. Dirigida por Ainhoa Rodríguez ‘Espíritu sagrado’. Dirigida por Chema García Ibarra ‘Karen’. Dirigida por María Pérez Sanz ‘El vientre del mar’. Dirigida por Agustí Villaronga

Las cinco películas nominadas al Premio Feroz Arrebato de no ficción son: ‘Del otro lado’. Dirigida por Iván Guarnizo ‘Magaluf Ghost Town’. Dirigida por Miguel Ángel Blanca ‘Quién lo impide’. Dirigida por Jonás Trueba ‘Sedimentos’. Dirigida por Adrián Silvestre ‘Viaje a alguna parte’. Dirigida por Helena de Llanos

Estas dos categorías sustituyen desde esta edición al Premio Especial y al galardón al mejor documental.

Tras este anuncio, el largometraje ‘Espíritu sagrado’, de Chema García Ibarra, suma dos nominaciones a los Feroz 2022 dado que también compite por el premio a la mejor película dramática. Del mismo modo, ‘Destello bravío’, de Ainhoa Rodríguez, también suma una segunda nominación al unirse a la de mejor cartel. Para el resto de títulos se trata de su única candidatura a los Feroz 2022.

La película de Jonás Trueba ‘Quién lo impide’ ya obtuvo el Premio Feroz Zinemaldia a la mejor película del Festival de San Sebastián. Por su parte, ‘Karen’, de María Pérez Sanz, formó parte de la sección Premieres de Lo Que Viene, el festival de cine y series organizado también por la AICE y que se celebra cada primavera en la Ribera Navarra.

En el caso del Premio Feroz Arrebato de ficción, la elección es realizada por el Comité Organizador de los Premios Feroz, integrado este año por los periodistas Andrés Arconada, Pepa Blanes, Mariona Borrull, C. David Carrón, Elio Castro, Tom C. Avendaño, Mariola Cubells, José Antonio Díaz Dominguez, Elsa Fernández-Santos, Rocío García, Alicia García Arribas, María Guerra (presidenta de la AICE), Fernando de Luis-Orueta, Beatriz Martínez, Luis Martínez (vicepresidente segundo de la AICE), David Martos, Astrid Meseguer, Teresa Montoro (vicepresidenta primera de la AICE), Javier P. Martín, Laia Portaceli, Alberto Rey, Elena S. Sánchez (vocal de la AICE), Juan Sanguino, Laura Seoane, Pedro Vallín y Javier Zurro (secretario de la AICE).

El comité encargado de la elección del Premio Feroz Arrebato de no ficción está formado en esta edición por María Abad, Alejandro Ávila, Manuel Barrero, Ramón Bernadó, Amalia Enriquez, Matías G. Rebolledo, Eduardo Llorente, Carlos Loureda (que actúa como coordinador), Luis Martinez, Francesc Miró, Janina Pérez Arias y Laura Zurita.

La ceremonia de los Feroz 2022 se celebrará el 29 de enero en el Auditorio de Zaragoza, presentada por el director de cine Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa y con guion de Pilar de Francisco. Durante la gala también se hará entrega del Feroz de Honor a la cineasta Cecilia Bartolomé. La alfombra roja y la gala se retransmitirán en directo en el canal de YouTube de los Premios Feroz.



Los Feroz 2022 están organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y cuentan con el Ayuntamiento de Zaragoza como patrocinador principal. Además, cuentan con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero, Cotril y Cinetools y con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deportes.



La AICE es un grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los PREMIOS FEROZ® para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año.

