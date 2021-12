Overlap, tecnología de última generación para puertas de garaje Emprendedores de Hoy

Como una de las empresas de puertas de garaje y puertas seccionales líderes del sector en Valencia, la empresa Overlap aporta soluciones en lo que tiene que ver con puertas y persianas de garaje, consiguiendo acumular una excelente experiencia.

Ellos fabrican, instalan, automatizan y reparan todo tipo de puertas y persianas automáticas. Durante su larga trayectoria han atendido y siguen atendiendo a clientes residenciales, particulares, industriales y comerciales. Su lema es brindar atributos al mejor precio del mercado, trabajando con eficacia, profesionalismo, rapidez y calidad en sus productos. Para lograrlo, Overlap combina equipos de la más alta tecnología y materiales resistentes.

Multiplicidad de opciones y modelos Overlap ofrece a sus clientes una amplia variedad de opciones y modelos de puertas y persianas de garaje que se adaptan a todos los clientes. Es así como en su catálogo figuran referencias automatizadas de puertas seccionales, portones batientes, correderas de parking y persianas enrollables, entre otras alternativas. Los clientes pueden solicitar el presupuesto y decidirse por el modelo más conveniente.

Overlap utiliza diferentes materiales de primera calidad con un sistema de apertura propio de última generación. Esto permite versatilidad en los diseños y la producción de modelos personalizados para cada cliente en función de sus necesidades. Además, les da la posibilidad a los dueños del proyecto de combinar la efectividad de la tecnología con necesidades estéticas específicas.

Los accesorios de tecnología avanzada también son una marca particular de esta firma. Sus controles de dos o cuatro canales, los teclados numéricos de dos canales, módulos GSM para apertura o cierre remoto o luces intermitentes de larga vida útil, son elementos que agregan funcionalidad y seguridad a los diseños de Overlap.

Un alto compromiso con la calidad Uno de los máximos logros de la firma es la Delta Overlap, la primera puerta de diseño propio patentada por la marca, un modelo que no necesita guías. Tampoco requiere la instalación de un motor en el techo del garaje. Ha tenido tanta aceptación que se ha convertido en un producto de referencia en cuanto a puertas de garaje de alta gama se refiere.

Los modelos de puertas automatizadas cuentan con los mejores dispositivos de seguridad que produce la tecnología actual. Un ejemplo de ellos, es el cierre de rosca mecánico, que impide que la puerta se abra a la fuerza. Se le pueden instalar fotocélulas en sus fachadas interior y exterior para controlar sus aperturas y cierres con el paso de personas o vehículos.

Otro de los logros de Overlap son sus motores de última tecnología y alta eficiencia energética. Un control electrónico se combina con mecánica de contrapeso y un sistema de transmisión de embrague magnético libre. Están sellados contra agentes externos, por lo que son unidades con una larga vida útil, sin importar los elementos de la intemperie. Por todo ello, esta marca se ha convertido en una de las preferidas del público y los constructores.

