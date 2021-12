"Escribiendo con fuego", el inspirador documental sobre el primer periódico creado por mujeres en la India Filmin estrena el 28 de diciembre el testimonio de la incansable y valiente lucha de estas reporteras, un documental aplaudido en numerosos festivales internacionales Redacción

lunes, 20 de diciembre de 2021, 12:10 h (CET) Filmin estrena el próximo 28 de diciembre, en exclusiva en España, el documental "Escribiendo con fuego", dirigido por los premiados Rintu Thomas y Sushmit Ghosh. El film sigue a las reporteras de Khabar Lahariya, primer y único medio de comunicación indio integrado por mujeres dalit, la casta más baja del país, en su valiente lucha por un periodismo democrático y una sociedad más justa.

El documental arranca con el testimonio de una mujer que ha sido violada en numerosas ocasiones por un grupo de hombres. Khabar Lahariya es nuestra única esperanza, sentencia el marido de la víctima. Pero hay muchas más historias por contar: asesinatos, corrupción policial y política, minería ilegal, violación de los derechos humanos, etc. Las reporteras tampoco se acobardan al cubrir en primera persona el ascenso del BJP (Partido Popular Indio), que amenaza con aumentar la opresión e intolerancia en el país. A la vez, las periodistas de Khabar Lahariya se encuentran en un momento de transición hacia lo digital, lo cual conllevará nuevos retos, pero también mayor visibilidad.



"Escribiendo con fuego" acumula más de 23 galardones y 15 nominaciones en distintos festivales internacionales, entre ellos el Premio Fundos en la Seminci y el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado World Cinema en el prestigioso Festival de Sundance.



SINOPSIS

En un campo como el de la información, totalmente dominado por el hombre, emerge en India el único periódico dirigido por mujeres dalit, la casta mas baja del país. Armadas con smartphones, la jefa de redacción Meere y sus reporteras rompen las tradiciones y redefinen lo que realmente significa ser poderoso.

SOBRE EL DOCUMENTAL

“Escribiendo con fuego” tiene lugar en el corazón de Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India (con más de 200 millones de habitantes), conocido por sus altos niveles de corrupción, criminalidad contra las mujeres y opresión a las minorías. El país está regido por una jerarquía social de cuatro castas: Sacerdotes, guerreros, comerciantes y trabajadores. Los dalits son considerados tan impuros que se les excluye de este sistema de castas y se les nombra peyorativamente los “intocables” por su naturaleza hereditaria e inmovilidad social. Con este telón de fondo conocemos a las reporteras de Khabar Lahariya, el primer y único medio de comunicación indio liderado por mujeres, todas ellas dalits o de otras comunidades marginadas. Crearon este periódico en 2002, bajo las vejaciones y amenazas de otros medios más potentes. Hoy, 19 años más tarde y contra todo pronóstico, podemos afirmar que han provocado una gran revolución y han redefinido el significado de “poder”.



El documental, grabado a lo largo de 5 años, se sitúa en el quinceavo aniversario de la publicación de Khabar Lahariya en papel, en 2016, justo cuando su creadora, Meera Devi, se empeña en hacer el gran salto al digital. Para muchas de las reporteras, es el primer contacto con un teléfono móvil... y este es el menor de los contratiempos. Sus vídeos sobre la corrupción, la violencia contra las mujeres y la precaria salud pública, entre otros, empiezan a causar polémica y obtener resultados, lo que incomoda enormemente a las mayores agencias de noticias lideradas por hombres. Así, seguimos las batallas personales y los desafíos políticos a los que se enfrentan a diario las periodistas: intimidaciones, desprecios, acusaciones, sacrificios.



La pareja de cineastas formada por Rintu Thomas y Sushmit Ghosh, especialistas en documentales de gran impacto social, dirigen y producen “Escribiendo con fuego”: Somos testigos de cómo un grupo de mujeres rurales emplean la tecnología para ampliar su voz y hacerse un hueco en el mundo de la comunicación, formado –hasta ahora– exclusivamente por hombres de alta casta. Seguimos su lucha por la justicia y sus logros a la hora de redefinir cómo las mujeres dalit son percibidas por la sociedad india. Todo esto en un contexto político particularmente turbulento, en el que la democracia del país está transicionando hacia un nacionalismo extremista. De esta forma, el trabajo de Meera y sus reporteras se convierte en algo aún más excepcional; una narrativa a lo David y Goliat donde un bolígrafo –en este caso, un móvil– tiene más fuerza que cualquier espada. A día de hoy, Khabar Lahariya cuenta con más de medio millón de seguidores en su canal de YouTube.

Escribiendo con fuego Título original: “Writing with fire" País y año de producción: India, 2021. Duración: 93 minutos. Dirección: Sushmit Gosh, Rintu Thomas. Fotografía: Sushmit Gosh, Karan Thapliyal. Música: Ishaan Chhabra, Tajdar Junaid. Intervienen: Meera Devi, Shyamkali Devi, Suneeta Prajapati.

DIRECTORES Y PRODUCTORES Sushmit Ghosh y Rintu Thomas Ghosh y Thomas son directores y productores indios. Su trabajo está centrado en historias de no-ficción y relatos de denuncia social. Casados desde hace 6 años, recibieron la Medalla de la Presidencia en 2012, el mayor honor para cineastas en la India.

