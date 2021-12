España logra un oro, dos platas y un bronce en la 50ª edición del Campeonato del Mundo Juvenil de Vela 202 en Omán Organizado por primera vez en Suecia en 1971, el Campeonato del Mundo de Vela Juvenil es el evento principal de World Sailing para jóvenes regatistas Redacción

lunes, 20 de diciembre de 2021, 11:33 h (CET) La delegación española ha logrado 4 puestos de podio y 9 en el top 10 en la 50ª edición del Campeonato Mundial Juvenil presentado por Hempel y disputado desde el lunes en Mussanah, Omán, en la que han participado 435 jóvenes regatistas de 59 países en 11 clases. Han sido cinco días de disputada competición bajo cielos azules, temperaturas primaverales y vientos suaves de entre 8 y diez nudos, propias de Omán.

Neus Ballester y Andrea Perelló, campeonas mundiales en clase 420 femenino

El oro en 420 femenino se lo han colgado las mallorquinas Neus Ballester y Andrea Perelló, que no se han bajado de puestos de podio en toda la semana y que lograron el primer puesto un día antes de terminar los cinco días de competición y hoy celebraron el oro con un volquete en el agua. “Es genial poder ganar a la flota; hay un montón de equipos fuertes incluidas las americanas, que son campeonas del mundo en la clase. No tengo palabras”, afirmó Perelló.

Neus Ballester, hija del campeón olímpico español en Atlanta 1996 José Luis ‘Pepote’ Ballester y caña de la tripulación, añadió: “El secreto del éxito ha sido que nos hemos sentido relajadas toda la semana. Nos lo hemos pasado bien y hemos disfrutado las condiciones aquí en Omán, a pesar de la dificultad para leer el campo de regatas”.



Otra pareja mallorquina, la formada por Ian Clive Walker March y Finn Dicke, en 420 masculino, no pudo mantener la buena forma del principio de la semana cuando sumaron un primero y un tercer puesto y en la última jornada el dúo alemán Florian Krauss and Jannis Summchen se alzó con el oro, relegando a los españoles al segundo cajón del podio.



“Estamos muy contentos por este resultado ya que cumplimos nuestro objetivo, aunque a la vez un poco decepcionados porque veníamos liderando todo el evento y justo se nos ha escapado el oro en la última manga. Ahora nos gustaría preparar una campaña olímpica en 49er, además de estudiar una carrera universitaria”, detalló Ian Walker.

“Ha sido un campeonato duro con condiciones complicadas así que no ha sido fácil llegar a esta plata. Me quedo con la increíble experiencia de navegar en Omán, con un súper ambiente y gente muy amable, siempre dispuesta a ayudar”, apuntó Finn Dicke.



En 29er masculino, los hermanos valencianos Mateo y Simón Codoñer Alemany, defendieron la plata a lo largo del campeonato y rubricaron el segundo puesto tras sumar tres primeros y dos segundos puestos, como sus mejores resultados. Los franceses Hugo Revil y Karl Devaux se subieron al cajón del oro.



“El nivel, sobre todo entre los cinco primeros, ha sido muy alto y muy parecido al mundial del pasado verano y hemos competido en un campo de regatas muy difícil y poco estable pero al final hemos logrado la plata y esto es lo importante. Me gustaría hacer carrera olímpica en kitefoil y apunto a los JJOO de Los Ángeles 2028”, Mateo Codoñer.

“Ha sido un mundial impresionante y la gente ha sido muy hospitalaria. Estamos encantados”, agregó su hermano Simón.



Zoe Fernández sumó otro metal al medallero español. Bronce en windsurf Bic Techno 293+, novedad en este campeonato mundial, tras cinco días de regularidad en el campo de regatas con resultados que apenas abandonaron los puestos de podio. La joven windsurfista formenterense no pudo doblegar en dominio absoluto de la francesa Manon Pianazza, quien ganó cada una de las 13 mangas disputadas.



“Había mucho nivel este año y para mí ha sido una muy buena experiencia y me ha encantado conocer la cultura omaní. Ahora voy a empezar con el kitefoil”, explicó Fernández.

El resto de la representación española logró puestos reseñables, si bien fuera del podio, en las clases en que participaron. 14 de los 15 jóvenes regatistas logran resultados top 10 y gracias a esta puntuación, España defiende metal en el Trofeo de Naciones con una plata, por detrás de Francia y por delante del bronce de EE.UU.



En windsurf Masculino Bic Techno 293+ el balear Xicu Ferrer Juan, termina con un quinto puesto, al igual que la pareja canaria en 29er femenino Martina Lodos Falcón y Martina Díaz Salguero, las más jóvenes de la escuadra española.

En la clase de multicasco mixto a dos, Nacra 15, los catalanes Max Rondeau Gómez y Mar García Alves, lograron un sexto lugar.

En FormulaKite el alicantino Francisco Peiró Mora terminó en octavo lugar.

La clase ILCA 6, representada por el balear Javier Seguí Mearns en categoría masculina termina en el top 10 con una décima posición y la murciana María Martínez Maestre logra una décimo tercera posición de un total de 46 participantes en su clase.



Ha sido una semana de competición del más alto nivel que se ha llevado a cabo bajo un espíritu de amistad y pasión por el deporte de la vela. Los 335 regatistas provenientes de 59 países concluyen la semana con la entrega de trofeos antes de viajar de regreso a sus países de origen. Muchos planean ya su futuro que pasa por la próxima edición de este Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, del 8 al 15 de julio de 2022 o por la preparación de una campaña olímpica para los Juegos de París 2024 o Los Ángeles 2028.



En línea con su compromiso hacia un mundo más comprometido con el medio ambiente, Oman Sail, organizadores del Campeonato invitaron a cada uno de los 11 medallistas de oro a plantar un árbol en los jardines de Barceló Mussanah Resort. Es la primera vez que se celebra un Campeonato Mundial Juvenil de Vela en Oriente Medio.



Sobre el Campeonato del Mundo Juvenil

Organizado por primera vez en Suecia en 1971, el Campeonato del Mundo de Vela Juvenil es el evento principal de World Sailing (Federación internacional de vela) para jóvenes regatistas.

