Moda sin estereotipos con las camisetas unisex de Bink and Plue

lunes, 20 de diciembre de 2021, 09:30 h (CET)

Bink and Plue es una línea de camisetas que tiene como propósito derribar los estándares de género a través de la creación de prendas unisex con mensajes transgresores. Su creador, Pablo Ojea es un padre de familia que busca enseñar a grandes y pequeños que los colores o gustos no tienen categoría.

Mediante su llamativa propuesta, Ojea ha obtenido un gran reconocimiento en el sector de la moda funcional y, asimismo, sus camisetas se han convertido en las favoritas de muchas familias.

Divertirse olvidando las clasificaciones de género Tras el nacimiento de su hijo, una de las situaciones que más notaba Pablo Ojea era la limitación de colores que existía a la hora de vestir a niñas y niños. Este fue el motivo principal por el cual decidió emprender con su negocio.

Hoy en día, los estereotipos siguen estando muy arraigados a la sociedad, una barrera que el emprendedor quiere romper. Con una amplia gama de colores diferentes a los tradicionales, azul y rosa, y frases muy imaginativas, Bink and Plue busca generar la inclusión con sus camisetas unisex en personas de todas las edades.

Asimismo, se transmite el concepto de que la ropa no es únicamente ropa, se trata de compartir un mensaje que identifica a cada individuo y puede llegar a cambiar el mundo que le rodea.

La misión de Bink and Plue es ser una marca de moda infantil y adulta que se enfoque en la funcionalidad de sus camisetas y que, de igual forma, no recaiga en las tipificaciones clásicas de género para poder deconstruir ideas arcaicas de cara a futuras generaciones.

Camisetas respetuosas con el medioambiente que dejan a un lado los estereotipos La moda siempre ha servido para transmitir mensajes y poder expresarse. A raíz de esto, el creador de Bink and Plue decidió plasmar su creatividad narrativa en los diseños de sus camisetas. Mediante estas frases busca emitir una idea diferente a la ya conocida sobre los todopoderosos estereotipos de género.

“No me gustan los clichés. Se te quedan pegados en la tripa” o “En la peli de la Cenicienta, el malo es el guionista”, son algunas de las frases que se pueden leer en las camisetas de la firma española.

A través de su imaginación, el dueño de la marca tiene como objetivo deconstruir los conceptos y valores clásicos que se han impuesto a base de princesas rosas y caballeros azules.

Además, el sistema de producción de la marca es totalmente respetuoso con el medioambiente. Sus prendas están confeccionadas con algodón 100 % orgánico con certificación GOTS (Global Organic Textile Standard), un sello independiente quegarantiza no solo la sostenibilidad de sus materiales sino también el respeto por la calidad de trabajo de todas las personas implicadas en su proceso productivo. El resultado es una tela de calidad sensacional e increíblemente suave.

Aquellas personas que estén interesadas en adquirir una camiseta de Bink and Plue pueden hacerlo directamente en su sitio web o a través de su perfil de Instagram @binkandplue.

Quienes buscan fomentar la igualdad entre sus hijas e hijos y transmitir un mensaje diferente, lleno de color, sostenibilidad y empatía, encontrarán un aliado en Bink and Plue.

