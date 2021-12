La telemedicina en diabetes necesita un cambio de modelo asistencial y formación Tanto para pacientes como para profesionales Francisco Acedo

sábado, 18 de diciembre de 2021, 11:25 h (CET) Los modelos de atención no presenciales ya estaban incorporados en la mayoría de los sistemas de salud, pero la pandemia generada a raíz de la COVID-19 ha puesto de manifiesto sus ventajas en cuanto a su efectividad, capacidad de sustituir una parte de la actividad presencial y satisfacción de los usuarios. El reto, ahora, es conseguir que la telemedicina pueda convivir con el modelo de atención presencial. Para ello, los participantes de un taller interactivo identifican como prioritaria la formación del paciente, incrementar la capacitación de los profesionales sanitarios y definir protocolos para el uso de las soluciones TIC y apostar por un nuevo modelo asistencial. La pandemia de COVID-19 y el confinamiento han supuesto un reto para la atención sanitaria de pacientes crónicos. Entre ellos, las personas con diabetes se encuentran entre los pacientes que más consultas no presenciales han realizado y que más se han beneficiado del impulso de la telemedicina. Por ello, también ha puesto de manifiesto la inequidad en el acceso a los sistemas de monitorización de glucosa, especialmente entre los pacientes con diabetes Tipo 2.

Así, según el documento: “Los pacientes crónicos y, en especial, los diagnosticados de diabetes, han visto limitado su acceso a los servicios de salud. En concreto, los que padecen diabetes mellitus tipo 2 (DM2) insulinizados han sido de los más perjudicados ya que, a diferencia de los diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 (DM1), no han tenido acceso a las mismas herramientas tecnológicas ni cuentan con el mismo nivel de formación y conocimiento de su enfermedad”. 15 medidas con facilidad de implantación y factibilidad en el tiempo para la mejora de la telemedicina en diabetes

Promover prácticas de valor centradas en el paciente diabético

Potenciar criterios unificados para el tratamiento de la diabetes

Evidenciar el ahorro y la inversión que supone una adecuada y correcta monitorización de la diabetes

Sensibilizar a las autoridades sanitarias para fomentar la adopción de programas de transformación a largo plazo

Establecer un modelo de atención mixta online y presencial

Apostar por la personalización/ individualización del tratamiento

Requerir a la tecnología sanitaria la misma evidencia científica que a cualquier otro ámbito de la medicina

Extender la utilización de sistemas de monitorización de glucosa en líquido intersticial

Integrar los datos de los dispositivos de monitorización remota en la historia clínica del paciente

Aplicar técnicas de análisis de Big Data

Incentivar la adopción rápida de tecnologías y herramientas innovadoras

Desarrollar la infraestructura y las aplicaciones

Fomentar nuevos tipos de contratación por parte de la Administración Pública

Aumentar el nivel formativo que reciben las personas con DM2

