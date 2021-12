Los valencianos Juan Llorca, Vicente Domingo y Cristian Ull, entre las 50 personas que lideran el futuro de la alimentación Todos destacan que la comida del futuro será trazable, transparente, segura, saludable, limpia, regenerativa, sabrosa, fresca, nutritiva, personalizada y neutra en carbono Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de diciembre de 2021, 13:19 h (CET) Juan Llorca, chef Ejecutivo de Valencia Montessori School; Vicente Domingo, director del CEMAS; y Cristian Ull, responsable de Innovación en Logifruit, son tres de las voces expertas protagonistas del informe: “Fooduristic’22. Las 50 personas que están liderando el futuro de la alimentación", elaborado por KM ZERO Food Innovation Hub, iniciativa dedicada a apoyar soluciones para el sector alimentario, que participa y colabora con startups y con proyectos innovadores con el objetivo de impulsar su consolidación. Un documento que recoge las reflexiones y la visión de la industria, instituciones y de las principales startups agritech y foodtech que están desarrollando las soluciones más innovadoras y sostenibles a nivel mundial.

Todos ellos destacan que la comida del futuro será principalmente trazable, transparente, segura, saludable, limpia, regenerativa, sabrosa, fresca, nutritiva, personalizada y neutra en carbono. En concreto Llorca apunta: “La comida del futuro será la que los niños y niñas en la actualidad y su forma de consumir quieren que sea”; Domingo concluye: “La comida del futuro debe ser global y extremadamente local. Debe capilarizar en pequeños productores la calidad del producto, las bondades nutricionales y el justo pago de la cadena de todos los implicados”; y Ull, por su parte, dice: “Atrevida y respetuosa, será experiencia y será medicina preventiva, será salud y será sostenible, será conveniencia y será una forma de expresar nuestra personalidad”.



Asimismo, todos los participantes concluyen que el sector debe transformarse para dar respuesta a los actuales retos a los que se enfrenta. Además, forman parte del KM ZERO Squad, una red de embajadores que reúne figuras de todas las partes del mundo que están revolucionando la manera de alimentarnos y que lleva un año trabajando.

“Las cifras marcan el cambio de paradigma que vive el sector. Está previsto que la población mundial pase de 7.000 a 9.000 millones de habitantes, lo que requiere de un incremento del 70% del abastecimiento de alimentos en 2050. En este sentido, todos los expertos que han participado en Fooduristic’22 y que forman parte de nuestro squad coinciden en que la industria alimentaria debe transformarse con el fin de preservar los recursos naturales, producir y distribuir mejor minimizando al máximo su impacto en el entorno, reduciendo el uso de materiales como el plástico, luchando por combatir el desperdicio alimentario y creando nuevos alimentos saludables, sabrosos y sostenibles. Para llevar a cabo un cambio de tal magnitud es absolutamente imprescindible establecer sinergias con startups agritech y foodtech que ofrecen las soluciones más punteras y ágiles a todos estos retos”, destaca Beatriz Jacoste, directora de KM ZERO.

De hecho, una de las principales conclusiones del informe es que la inversión de impacto se centra cada vez más en los sectores agritech y foodtech, y el interés abarca ya proyectos que aportan disrupción en toda la cadena agroalimentaria: desde soluciones en el campo para la regeneración del suelo y de agricultura inteligente, hasta tecnologías como la Inteligencia Artificial o la robótica para la mejora de procesos industriales. Según The TechFood Magazine, en el último año las startups que operan más cerca de la granja y en la cadena de suministro han recaudado más capital que aquellas orientadas al consumidor.

Fooduristic’22, el quién es quién de los líderes más disruptores en alimentación

El informe publicado por KM ZERO se estructura en 10 capítulos basados en entrevistas a los 50 líderes más innovadores del sector de la alimentación, que reflexionan sobre cómo será la alimentación del futuro y sobre los principales retos del sector como la creación de una nueva generación de proteínas complementarias, la lucha contra el desperdicio alimentario, resiliencia y biodiversidad, salud, sabor y bienestar, digitalización, la transformación del retail y food service, o la educación alimentaria. También cuenta con la visión de compañías como Bayer, Incarlopsa o Ceylan, y de instituciones como Future Food Institute, Basque Culinary Center y EIT Food. Además, refleja el trabajo que el hub ha efectuado a lo largo de todo el año en sus iniciativas como el evento de referencia en innovación alimentaria ftalks Food Summit.

Juan Llorca, Vicente Domingo y Cristian Ull, han participado en el informe junto a otras figuras destacadas como Iñigo Charola, CEO de BioTech Foods, startup española pionera en la producción de carne cultivada en laboratorio y que recientemente ha obtenido 36 millones de euros del mayor productor mundial de proteínas, la multinacional brasileña JBS; Michael Haase, CEO de Plant Jammer, aplicación para luchar contra el desperdicio alimentario en la cocina doméstica que a través de Inteligencia Artificial proporciona recetas a base de verduras con los ingredientes que el usuario tiene en su nevera; Liron Nimrodi, cofundadora y CEO de Zero Egg, startup israelí creadora del huevo vegano, basado en una combinación de varias proteínas vegetales derivadas de legumbres como garbanzos, soja y guisantes, que genera un líquido similar al de un huevo tradicional; Alon Chen, CEO de Tastewise, startup que utiliza la IA para predecir las tendencias y hábitos alimentarios de los consumidores que ya trabaja con empresas como Nestlé o Coca-Cola; Didier Toubia, Fundador y CEO de Aleph Farms, startup creadora del primer “filete” de carne cultivada a partir de células animales; y Lynette Kucsma, cofundadora y CMO de Natural Machines, compañía líder en el sector de la tecnología alimentaria, creadora de la Foodini, primera impresora 3D de comida.

