El autor recorre en este oscuro compendio de relatos de ciencia ficción los peligros que suponen las redes sociales e internet y expone la maldad y el egoísmo del ser humano en la sociedad y el uso que hace la tecnología para acceder a sus más perturbadores deseos ¿Qué pasaría si el mundo se rigiera por lo que pide el mercado sin tener en cuenta la ética, la moral o las leyes? Esta idea es el motor de APPS (editorial Bohodón Ediciones), la nueva novela del escritor Javier Chavanel.

El autor construye un compendio de relatos de ciencia ficción y terror en los que el hilo conductor es Scalia, una misteriosa empresa internacional, cuya aparición sigue siendo una incógnita para todos los usuarios.

Todo el mundo ha oído hablar de esta empresa que crea aplicaciones. Pero su origen y su verdadera función sigue siendo una incógnita para la mayoría de las personas que se asoman a la red. Eduardo Butrón, el director de Operaciones y Tecnología de Scalia en España, proporciona al usuario exactamente lo que desea, aunque esto implique sobrepasar los límites de la moral y las normas.

"Aunque a medida que iba escribiendo el libro Scalia se convirtió para mí en el alma del libro, la creación de la empresa, al principio, nació por una mera cuestión técnica. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las aplicaciones, no Scalia. No quería un libro de relatos al uso, sino que formaran un todo. Quería conseguir algo parecido (salvando las diferencias, por supuesto) a Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Este libro me marcó muchísimo y es innegable su influencia en APPS. Scalia era lo que daba unidad a todos los relatos… y los interconectaba".

El señor Butrón será el puente necesario, en muchos de los relatos, para introducir a la sociedad los nuevos avances tecnológicos con aplicaciones de su firma como Make Happen, Shit Happens, Troublemakers, Death Happen o Family in the box, todas ellas perfectas para otorgar al usuario lo que desea, aunque implique un precio muy alto. La personalidad atrayente que el escritor crea en el personaje provoca que incluso el propio lector se vea envuelto en su red perfectamente tejida para conseguir su propósito: usar la tecnología para usar al hombre.

En cada uno de los veinte relatos que componen la obra, el autor se apoya en la ficción para realizar una crítica exhaustiva y rigurosa distinta sobre los peligros que existen en las redes sociales e internet, como el ciberacoso, la pérdida de la privacidad, la superficialidad o el falso espejismo de vida que se genera, así como para reflejar la sociedad insatisfecha, consumista y alienista que existe y la manipulación que se da sobre ella.

Javier Chavanel intenta exponer así la adicción y dependencia que se genera en torno a la tecnología y cómo el dinero y el poder escalan hasta posicionarse en lo más codiciado por el ser humano, hasta el punto de desdibujar la bondad y sacar a relucir el lado más oscuro y depravado de las personas.

"Todos somos un poco adictos, aunque no queramos o pretendamos evitarlo. El trabajo y la forma de vida moderna, medio impuesta, nos obliga un poco a ello. En muchos trabajos herramientas como WhatsApp, Zoom, etc., son imprescindibles. O sin ir más lejos para pedir una cita en el SEPE. No puedes pedirla en persona. Si no lo haces por internet (por lo menos en Madrid y debido al protocolo COVID), olvídate de conseguir una. Se da por hecho que todo el mundo tiene internet en casa, una cuenta de correo, móvil, etc. Tenemos que vivir con la tecnología para sobrevivir".

El autor Javier Chavanel retrata de manera perfecta esta simbiosis de ciencia ficción mezclada con el terror psicológico ante un futuro no tan descabellado en el que la tecnología invadirá el planeta para asentarse como el motor de la sociedad. El estilo tan dinámico y la atmósfera oscura que contrasta con el tono ameno y coloquial del escritor atraen al lector a un universo donde la tecnología, irremediablemente, acaba dominando al hombre de la forma más cruel y despiadada.

"La robótica será una realidad. No sé hasta qué punto será como hemos visto en las películas, pero es innegable que vamos encaminados a un mundo con robots. Por supuesto, lo que se cuenta en el libro es una exageración. Es una hipérbole (muchas veces catastrofista) de lo que podría ocurrir. Una exageración que a mí me ayuda a reflexionar. El mundo real, por suerte, es más complejo y creo que más inteligente".

Sin duda, el nuevo libro de Javier Chavanel es una propuesta intrigante y sumamente embaucadora por la que los lectores no podrán evitar caer rendidos ante la que promete ser uno de los grandes descubrimientos de la ciencia ficción de la literatura española.

APPS ya está disponible en las librerías para todos los amantes del género que busquen una obra ambientada en la actualidad con un enfoque diferente y atrevido.

Vídeos

«APPS», de Javier Chavanel