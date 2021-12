Tendencias en la Industria 4.0 para 2022 La Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y el Gemelo Digital, las tecnologías más importantes del nuevo año Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 13:16 h (CET) 2021 ha sido un año muy agitado para el sector de la logística y la industria. Los problemas de la cadena de suministro siguen estando presentes en todo el mundo y el comercio electrónico sigue en auge, pero todavía hay margen de mejora en lo que respecta al grado de digitalización en muchas instalaciones de fabricación, almacenes y otras partes de las cadenas de suministro.

A pocos días del final de 2021, ProGlove, empresa líder en tecnología wearable ergonómica industrial, señala cuáles serán las tendencias más importantes en la industria 4.0 de cara a 2022:

Realidad Virtual

El uso de la realidad virtual ya no es nada nuevo. Con la ayuda de esta tecnología, es posible crear un espacio virtual que, en sentido estricto, tiene poco que ver con la realidad. En la industria B2B, esto se utiliza principalmente para la creación de prototipos o para el trazado de nuevos entornos en las instalaciones de producción. Con la ayuda de unas gafas de realidad virtual (RV), el usuario puede ver este espacio, moverse por él o incluso modificarlo. Las gafas envían determinadas señales al cerebro del usuario, que así percibe el espacio como una realidad en 3D. De este modo, las situaciones cotidianas a las que se enfrentan los empleados en la producción industrial también son mapeadas y representadas.

Esta tecnología puede ser especialmente útil cuando se trata de realizar modificaciones en los procesos internos o de formar a nuevos empleados, que podrán ver cómo será su puesto a través de las gafas de RV y familiarizarse así con el nuevo entorno, lo que también ayuda a dominar los procesos y evitar errores.

Realidad Aumentada

La realidad aumentada (RA) también funciona principalmente de forma visual, pero se superpone información adicional a través de unas gafas de RA o una pantalla externa. Esto ayuda a los usuarios en tareas complejas, por ejemplo, proyectando digitalmente los pasos a seguir en su campo de visión. Las pantallas de realidad aumentada pueden controlarse mediante voz, botones, seguimiento ocular o gestos, lo que ofrece a los empleados una importante ayuda en su trabajo diario.

Desde este punto de vista, es de esperar que la RA pueda seguir ganando terreno en 2022, y sin duda también en la industria logística y de procesos. Al fin y al cabo, simplifica y acelera los complejos procesos de trabajo. Por razones obvias, tanto la RV como la RA ofrecen un potencial considerable en términos de formación y simulación.



Gemelo Digital

El Gemelo Digital da un paso más allá. La idea es crear un homólogo virtual de un objeto físico, de ahí la expresión gemelo digital. Por ejemplo, se puede utilizar para poder recorrer varios escenarios sin riesgo con la ayuda de la producción virtual. Sobre esta base, es posible hacer predicciones, pero también desarrollar escenarios de respuesta. Esto mejora tanto la eficacia de los procesos como su dinamismo.

Con la ayuda de diversas tecnologías -la visualización en 3D, por ejemplo- es posible representar determinadas circunstancias en las naves de producción, pero también identificar y descartar peligros para los empleados. También permiten identificar errores o procesos engorrosos para evitarlos u optimizarlos específicamente. Además, es posible leer los datos en tiempo real o crear una imagen y un modelo virtual de los procesos de trabajo. Esta interacción entre las personas y la tecnología es esencial para un flujo de procesos preciso en la lógica del sistema. Por ello, es un punto importante en el camino hacia una mayor eficacia y alivio. Por tanto, es probable que estas tecnologías desempeñen un papel muy importante en el próximo año.

El trabajador

Uno de los factores más importantes, sino el que más, es el trabajador. Especialmente cuando se habla de tecnología, hay escasez de trabajadores cualificados en todas partes, incluso la pandemia y el boom del comercio electrónico que la acompaña han hecho que la situación sea aún más precaria, sobre todo porque muchos trabajadores de edad avanzada ni siquiera han regresado a las plantas de trabajo, sino que han aprovechado para jubilarse. Las previsiones sobre la evolución de la población también son preocupantes: la mayoría de las sociedades occidentales siguen envejeciendo, por lo que las oportunidades de empleo pueden ser aún más difíciles de cubrir.

Precisamente por eso es importante centrarse en los trabajadores. Es necesaria una tecnología que apoye a las personas. Las personas también necesitan un gemelo digital, el Gemelo Digital Humano, el cual puede permitir registrar los pasos individuales que se realizan en cada puesto y luego analizarlos. Los wearables industriales, como el escáner de un guante inteligente, pueden servir para recoger datos importantes sobre los procesos.

Esta información también puede compartirse con otros sistemas y utilizarse para crear modelos que reflejen el funcionamiento real de la planta de producción. Por supuesto, este sistema debe respetar los principios de protección de datos, tratando con datos agregados y anónimos a partir de los cuales se pueden identificar patrones y pautas cruciales.

Para Axel Schmidt, Senior Communications Manager de ProGlove: "La innovación seguirá marcando el ritmo de la industria logística en 2022. Independientemente de esto, la pregunta crucial es: ¿Cómo podemos conseguir fomentar la colaboración entre el hombre y la máquina? En primer lugar, esto requiere un progreso significativo en la digitalización que conecte a los trabajadores con el Internet de las cosas. En 2022, la clave será superar la distancia entre las personas y la tecnología. Debe tratarse de una conexión, ya no de una oposición hostil. La tecnología será indispensable, porque apoya, alivia y abre nuevas oportunidades, pero tampoco funcionará sin las personas: su intuición, espontaneidad y capacidad de aprendizaje son absolutamente esenciales”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tendencias en la Industria 4.0 para 2022 La Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y el Gemelo Digital, las tecnologías más importantes del nuevo año La tecnología 5G transforma los principales sectores estratégicos de España El incremento de rapidez de acceso a la red es una de las grandes ventajas que proporciona, ya que podría reducirse a cinco milisegundos La piratería online decrece, pero los europeos aún acceden a contenidos piratas seis veces al mes Conclusiones del informe 'La vulneración de los derechos de autor en línea en la Unión Europea' ​Los robos de identidad siguen creciendo en España Es el país con más víctimas por este tipo de fraude en la red de todo el continente europeo Casi siete de cada diez adultos (68%) son 'mobile gamers' Los usuarios recuerdan mejor los anuncios de vídeo cuando los han visto en su smartphone (51%), en vez de en la televisión (35%)