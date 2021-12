Guía MICHELIN España & Portugal 2022, presentada en el auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia Contiene 1.362 restaurantes de España, Portugal y el Principado de Andorra, entre ellos once con tres Estrellas, 40 con dos Estrellas, 211 con una Estrella y 284 Bib Gourmand Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 12:39 h (CET) Cuatro nuevos restaurantes dos Estrellas en España y 33 restaurantes que han obtenido su primera Estrella (27 en España, cinco en Portugal y uno en Andorra), lo que refleja la vitalidad y el dinamismo de la escena gastronómica ibérica, que ha impresionado a los inspectores de la Guía MICHELIN.

Ocho nuevos restaurantes, seis en España y dos en Portugal, también han sido reconocidos con la Estrella Verde MICHELIN por su notable compromiso con una gastronomía más sostenible. Por último, los gourmets que buscan una buena comida a un precio razonable apreciarán la incorporación a la selección de 43 nuevos restaurantes Bib Gourmand, 41 en España y dos en Portugal.



“Nuestros inspectores han disfrutado especialmente preparando la selección 2022, por el impulso gastronómico que vive actualmente la Península Ibérica, que se confirma año tras año. En Portugal y España, y a pesar de la compleja situación del 2021, han surgido muchos jóvenes talentos que defienden sus innovadores y diversos conceptos gastronómicos con personalidad. Una tendencia básica se impone en muchos establecimientos: la de valorizar al máximo los productos locales y las tradiciones -a veces audazmente revisadas- que se derivan de ellos”, comenta Gwendal Poullennec, Director Internacional de las Guías MICHELIN. “Nuestros equipos también han observado que cada vez más establecimientos muestran un mayor interés por ofrecer una cocina más preocupada por las cuestiones medioambientales y sostenibles. No podemos sino congratularnos y apoyar este movimiento fundamental, ilustrado este año con la concesión de una Estrella Verde a 8 nuevos restaurantes especialmente comprometidos”.



Los 4 nuevos restaurantes españoles que reciben dos Estrellas.

El restaurante Amelia by Paulo Airaudo (Donostia / San Sebastián) ha sumado dos nuevas Estrellas MICHELIN a un panorama gastronómico local ya brillante. En este local íntimo junto a la playa de La Concha, los comensales que tengan la suerte de sentarse en la barra o en una de las tres mesas del establecimiento apreciarán la delicadeza y la audacia de la cocina del chef, que mezcla hábilmente la gastronomía vasca con las influencias culinarias de Argentina, Italia y Japón en un menú degustación especialmente creativo.

En Voro, situado en Canyamel, en la isla de Mallorca, los platos del chef Álvaro Salazar alcanzan nuevas cotas de finura y refinamiento y, gracias a un sutil juego de texturas y matices, ofrecen una reinterpretación de recetas mediterráneas y mallorquinas atemporales.



En Smoked Room, una dirección de moda en Madrid, el joven chef Massimiliano Delle Vedove, que demuestra el dominio de las técnicas de cocción sobre carbón vegetal, impresionó especialmente a nuestros inspectores, que quedaron encantados con las preparaciones con sutiles toques de humo.

Por último, el restaurante Iván Cerdeño, que lleva el nombre de su chef, ofrece un marco excepcional -el de un histórico cigarral con mágicas vistas al Tajo y a la ciudad de Toledo- para saborear una cocina que rinde homenaje a los productos de La Mancha. Con composiciones creativas e innovadoras, el chef ofrece un patrimonio culinario local especialmente rico.

33 nuevos restaurantes con una Estrella

A pesar de un año especialmente complejo para el sector gastronómico, los gourmets estarán encantados de saber que España y Portugal están viendo surgir un impresionante número de nuevos restaurantes con Estrella en todo su territorio. En España, 27 nuevos establecimientos repartidos por casi todo el país reciben su primera Estrella. Por orden alfabético, son:

