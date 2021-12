Aprende a operar con inteligencia en el mercado de las criptomonedas Estrategias para sacar rédito económico del sector Redacción

miércoles, 15 de diciembre de 2021, 11:11 h (CET) Cuando tomamos la decisión de invertir nuestro capital en las mejores oportunidades del mercado, hemos de ser conscientes de los riesgos que ello conlleva. Si tomamos decisiones impulsivas y sin coherencia, lo más probable es que nuestro objetivo inicial de incrementar las ganancias se convierta en una auténtica ruina. Por lo tanto, se antoja crucial conocer qué recursos disponemos para operar con inteligencia, sobre todo si hablamos de sectores tan novedosos como el mercado de las criptomonedas: un ámbito económico en constante expansión que debemos estudiar con gran atención.



Sistemas automatizados para invertir en criptomonedas

Las criptomonedas nacieron sin gran revuelo en el año 2008. La primera en ver la luz fue el bitcoin y, en ese mismo año, algunos previsores vieron el potencial que residía en el dinero virtual. Por lo tanto, decidieron invertir en la compra de monedas digitales y, al cabo de los años, multiplicaron con creces su valor para convertirse en millonarios. Ahora, este mercado se ha estabilizado y disponemos de plataformas como greenfinanceinitiative.org/bitcoin-trader que automatizan el trading y la compra de dichas divisas.

De esta manera, si quieres adentrarte en este maravilloso sector para aprovechar que todavía no ha alcanzado sus cotas más altas, es fundamental que lo hagas de la mano de portales que, como el anterior, te guiarán para minimizar los riesgos. Es decir, hablamos de servicios de bróker que actúan de manera online y, como tal, nos otorgan una claridad incontestable para tomar decisiones inteligentes.

El principal motivo por el que resulta interesante comenzar a invertir en criptomonedas es por la especulación. A pesar de que este mercado está en constante crecimiento, son muchas las personas que aprovechan su volatilidad para obtener ganancias mensuales a través de las entidades de Exchange de criptomonedas. En estas empresas cambiamos los bitcoins y otras divisas virtuales por monedas físicas, como el dólar o el euro, convirtiendo en beneficios materiales lo que hasta el momento solo estaba en una cartera digital.

Sin embargo, esto requiere de un constante estudio sobre las subidas y las bajadas del valor de las criptomonedas. Por ende, la gran mayoría de los inversores lo hacen con miras al largo plazo. Es decir, compramos bitcoins con la esperanza de que, al igual que sucedió hace algunos años, su valor se multiplique y con él nuestro poder adquisitivo. Una apuesta por el futuro tecnológico que, como resulta evidente, se antoja una de las más seguras en plena era digital.

Estrategias para sacar rédito económico del sector

No importa las metas que tengamos en mente cuando decidimos invertir en criptomonedas, en todos los casos debemos proceder con una fase de estudio que nos anticipe las subidas y nos mantenga prevenidos ante las potenciales bajadas del valor del bitcoin. Para ello, los blogs informativos son gratos aliados: medios online en los que podemos revisar categorías como el área internacional y así tener plena consciencia de qué está ocurriendo en el marco financiero por todo el planeta.

Al estar al corriente de la actualidad financiera, podemos intuir hacia dónde se va a dirigir el gráfico. Sin embargo, este no es el único detonante de la volatilidad del bitcoin. Por ejemplo, la última caída que sufrió esta moneda -en mayor de este mismo año-, tuvo su origen en las declaraciones de Elon Musk sobre su incorporación del dinero virtual a su empresa. Todos aquellos que estaban atentos a la actualidad, pudieron adelantarse a su desplome, vender sus criptomonedas en los Exchange correspondientes y volver a comprar cuando rozaba sus puntos más bajos.

