El Bitcoin sigue remontando para demostrar su potencial de inversión

Las inversiones son una de las principales vías para revalorizar el poder adquisitivo, sin embargo, gastar nuestro dinero con miras a multiplicar las ganancias siempre entraña una serie de riesgos y, como tal, el estudio constante de la situación de los diferentes mercados se antoja como un aspecto crucial. En este sentido, las criptomonedas son una de las tendencias más significativas, puesto que muchos las consideran como el capital del futuro, en el que el valor actual del Bitcoin se verá incrementado drásticamente, de hecho, esto es algo que podemos apreciar si nos fijamos en su volatilidad actual.

Por qué invertir en bitcoins sigue siendo una buena opción

Cuando nos planteamos en qué invertir nuestro dinero para obtener un alto rédito económico, nos solemos fijar en tres mercados diferentes: la bolsa de valores, Forex y las criptomonedas. En este último punto, nos encontramos con una de las tendencias inversionistas más importantes de la última década y, desde webs como crypto-robopro.com/tr, encontramos la ayuda necesaria para garantizar que todo responde al grado de transparencia pertinente. Ahora bien, muchos se preguntan si este mercado sigue siendo tan prometedor como lo era hace algunos años y, si prestamos atención a su gráfico de valor, la respuesta es que sí.

A diferencia del resto de las monedas que existen en el mundo, el Bitcoin y las demás criptomonedas no dependen de un poder centralizado. Esto evita que las grandes crisis económicas, como las que hemos vivido en lo que llevamos de siglo XXI, puedan dañar su valor real. Además, se trata de una divisa que opera exclusivamente por internet y elimina por completo el concepto de dinero físico. Cada vez es menos común llevar billetes en la cartera, de hecho, solemos pagar con el dispositivo móvil, por lo tanto, estamos ante una moneda virtual que responde al uso contemporáneo en relación con los pagos.

Eso sí, no podemos dejarnos llevar más de la cuenta por la intuición, es fundamental mantenerse al día en materia de actualidad y, si hablamos de bitcoins, el área tecnología resulta una de las secciones más relevantes de nuestra sociedad. Cuanto mayor desarrollo de la era digital, mayor peso tendrán las criptomonedas, en consecuencia, nada como estudiar de cerca cualquier novedad que pueda surgir en el sector, garantizando así que podremos tomar mejores decisiones, tanto de compra como de venta, pudiendo incluso especular para generar ganancias a corto plazo.

Orígenes del Bitcoin y su futuro

Cuando las criptomonedas vieron la luz por primera vez, en el año 2008, muchos ignoraron por completo el peso que iban a generar en el marco económico mundial. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que esta tecnología basada en el blockchain es un campo de inversión de lo más lucrativo, convirtiendo en millonarios a aquellos que apostaron por el Bitcoin desde sus orígenes. Esta moneda nació de la mano de Satoshi Nakamoto, un pseudónimo que esconde el verdadero rostro del creador -o creadores- del Bitcoin, y desde entonces, su tendencia siempre ha sido ascendente.

A pesar de las caídas que haya podido sufrir durante estos 13 años en activo, el Bitcoin sigue siendo una apuesta de lo más prometedora. El varapalo más reciente ocurrió durante el mes de mayo, pasando de valer 47.000 € a 27.000 € en tan solo 30 días. Sin embargo, julio fue el mes de la recuperación y, desde entonces -a excepción de pequeños altibajos-, no ha dejado de crecer, llegando hoy en día a la suma de 50.000 €. Un gráfico que demuestra su constante crecimiento, idóneo para quienes invierten con paciencia y miras al largo plazo.

Si todavía no has participado en este mercado y eres de los que prefieren esperar a su próxima caída para hacerlo, te recomendamos que no dejes pasar mucho más tiempo. Nunca se sabe cuando el Bitcoin puede multiplicar de nuevo su valor y llenar los bolsillos de aquellos que, con buen ojo, vieron el potencial del dinero virtual en los tiempos que corren.