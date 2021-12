Aspectos del mundo de las criptomonedas que hay que conocer

Hoy en día, cuando se habla sobre criptomonedas, blockchain o una plataforma de middleware, el interés de los usuarios es mayor que en años anteriores. Sin embargo, para entrar en este mundo, es importante conocer varios aspectos importantes que pueden ser de gran utilidad si se desea formar parte de esta nueva tendencia.

¿Qué hacen estas plataformas?

La plataforma de middleware de múltiples cadenas como Bifrost [BFC], permite a los desarrolladores elaborar aplicaciones descentralizadas, también conocidas como DApps, sobre una variedad de protocolos distintos.

Los desarrolladores pueden crear contratos inteligentes en un mismo entorno unificado para diferentes tecnologías blockchain. Con solo elegir la cadena de bloques de destino para los componentes del código, esta plataforma se encarga de desarrollar y lanzar el script en esta cadena de bloques de manera inmediata.

Gracias a esto es más fácil ejecutar las aplicaciones descentralizadas, así como modificar la cadena de bloques de destino cuando existan protocolos más nuevos y optimizados. Por lo general, este tipo de plataformas cuentan con una moneda de su propio ecosistema, la cual, los desarrolladores deben pagar para usar el programa de cadenas múltiples y ejecutar sus DApps, con la ventaja de poder ahorrar dinero, ya que se evitan los múltiples protocolos y se realiza uno solo.

Características de la plataforma

Son muchas las características útiles y eficientes que ofrece esta plataforma a los usuarios, por lo que ahora conocer más sobre ellas es posible mediante el área economía de un periódico digital. De esta manera se puede aprender más sobre su flexibilidad para el desarrollo de las DApps, permitiendo que más personas puedan aprovechar al máximo la tecnología blockchain.

También cuentan con una escalabilidad que disminuye las capas de abstracción, la cual se puede combinar con la función de flexibilidad, para así poder utilizar de manera directa la tecnología blockchain de acuerdo con las cuentas de los usuarios.

Además, el factor de interoperabilidad ayuda a los programadores a proponer múltiples desarrollos de combinaciones ilimitadas en cualquier foro de blockchain. Incluso, la plataforma puede ofrecer paquetes más completos, con los cuales, los desarrolladores pueden disponer de diversas funciones y herramientas para programar las aplicaciones descentralizadas, así como las operaciones de los clientes o las operaciones de monitorización.

¿Qué son las criptomonedas?

Se tratan de activos digitales que hacen uso de un cifrado criptográfico, gracias al cual se garantiza la titularidad y el mantenimiento de la integridad de las transacciones, así como es posible controlar la creación de unidades adicionales. De esta manera se evitan que existan copias idénticas de una misma criptomoneda.

Son muchos los conceptos a conocer sobre las criptomonedas, por lo que visitar vídeos sobre criptomonedas en YouTube puede ser de gran utilidad para poder llegar a ser todo un experto. Su almacenaje se realiza en carteras digitales que no están reguladas por ninguna institución, y no precisan de intermediarios para las transacciones. Se gestionan sobre una base de datos descentralizada o blockchain, lo cual permite una mayor seguridad, al no poderse borrar nada de lo que se escribe en la base de datos.

¿Qué son las DApps?

Cuando se habla de las aplicaciones descentralizadas, o DApps, se hace referencia a las apps que no dependen de puntos de control o servidores centrales para funcionar, sino que usan una red descentralizada para las diferentes operaciones que realizan los usuarios.

Mediante esta red, los usuarios cuentan con todo el control para su funcionamiento, de esta manera pueden acceder a varios servicios de manera segura, gracias a que opera sobre un blockchain que emplea criptografía robusta para asegurar los datos que utiliza.

Con esto se evita que la información sea vista por los demás, quienes solo pueden verificar su validez. Tampoco almacena información en la nube o en servidores externos, por lo que se disminuyen los riesgos asociados al robo de información o a su venta.

Además, las aplicaciones descentralizadas se desarrollan con software libre; si se utiliza la plataforma antes mencionada, la comunidad de desarrolladores puede llegar a ser más alta, por tener mayor facilidad para crearla, así como es posible mantener un soporte constante a la red, mejorando la transparencia y la seguridad.

Sin duda alguna, el mundo de las criptomonedas, de las aplicaciones descentralizadas, la tecnología blockchain, y las plataformas de middleware, tienen una mayor relevancia para las personas, por lo que conocer más sobre ellas puede ser de gran utilidad para aprovechar al máximo lo que ofrecen.