Gorro hipotérmico, una técnica de enfriamiento del cuero cabelludo para evitar la caída de cabello durante la quimioterapia

lunes, 13 de diciembre de 2021, 10:23 h (CET)

En un paciente de cáncer, la caída del cabello es un efecto secundario ocasionado por los tratamientos de quimioterapia. Aunque es una respuesta natural del cuerpo humano a este procedimiento, no deja de tener un gran impacto en la salud mental del individuo que contribuye a generar depresión y pesimismo sobre su futuro.

Para estos casos, la terapia de frío o también conocida como hipotermia se ha postulado desde hace ya varios años como la única alternativa real para evitar la alopecia provocada por la ingesta de fármacos. Para aplicarla, los pacientes deben utilizar un gorro de frío reutilizable, que será el encargado de prevenir la caída del pelo y ayudar así a las personas a mantener su apariencia normal. Este complemento puede ser adquirido en la página web de terapiadefrio.com.

Gorro hipotérmico que previene la caída del cabello por quimioterapia Muchas personas que sufren cáncer o sus familiares buscan activamente medicamentos caseros o farmacéuticos para contrarrestar la pérdida de cabello causada por la quimioterapia, pero no siempre la solución está en los fármacos. El gorro hipotérmico de terapiadefrio.com proporciona una terapia de enfriamiento del cuero cabelludo bloqueando los químicos que afectan a los folículos pilosos.

Cada cabello nace de un folículo piloso, cuyas células se nutren del alimento y oxígeno que les proveen pequeños vasos sanguíneos en el cuero cabelludo. Todo lo que consume la persona, incluyendo los fármacos de la quimioterapia, llegan hasta los folículos vía torrente sanguíneo. Esos fármacos son tóxicos para las células y por ello ocasionan la caída del pelo.

El gorro hipotérmico de terapiadefrio.com consigue enfriar los folículos capilares haciéndolos más pequeños. De esta manera, estos reciben menos sangre y en consecuencia, menos citotóxicos provenientes de las quimioterapias. Al usar este gorro durante 30 – 60 minutos antes de la sesión de quimioterapia, durante todas la sesión de quimioterapia y 45 – 60 minutos después, el paciente conseguirá reducir o evitar la caída del cabello.

La efectividad de la terapia de frío La efectividad de la terapia de frío ha sido demostrada por investigaciones científicas rigurosas, que han comprobado su eficacia en una amplia gama de quimioterapias. La constricción de los vasos sanguíneos reduce el flujo de sangre en el cuero cabelludo entre un 20 y un 40%, lo que provoca que menos toxinas lleguen a los folículos pilosos.

El éxito de la terapia de enfriamiento se produce cuando la temperatura del cuero cabelludo se reduce por debajo de los 22º Celsius. La recomendación es que debe mantenerse en esos niveles antes y después de cada quimioterapia. Para las patologías en las que la terapia de frío con el gorro hipotérmico está indicada, existe una efectividad de hasta el 80%.

El gorro hipotérmico es además una solución accesible mucho más económica y menos invasiva que algunos tratamientos químicos para acelerar el crecimiento del cabello.

