Desde Jaén se equipan las costas Españolas

lunes, 13 de diciembre de 2021, 11:20 h (CET) ECO WC fabrica construcciones modulares de madera para las playas de toda España. Una muestra más de que Jaén es una provincia con potencial, que no solo vive de sus olivos y con industrias significativas en sectores diversos ECO WC es una empresa creada en el 2009, dedicada al alquiler de aseos portátiles para eventos y que ha ido implantado nuevas líneas de negocio con el paso del tiempo.

Su fundador y CEO, Miguel Pastrana cuenta como ha sido la evolución de la empresa en estos doce años: “En los primeros años de la empresa nos dedicamos exclusivamente a abrir mercado entre la administraciones públicas y empresas organizadoras de eventos en Andalucía. Más adelante, fuimos adentrándonos comercialmente en Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid, abarcando todas las provincias. Con los años, la empresa va posicionándose y los clientes demandan comprar aseos, y es entonces cuando me surge la idea de ofrecer un aseo con mejores prestaciones estéticas y de durabilidad, para cuando éstos se implantan en un lugar de manera fija. Le propongo a mi hermano Tomás, carpintero con una dilatada experiencia, diseñar y fabricar aseos portátiles de madera, y es aquí donde nace la línea de negocio de fabricación de construcciones modulares en madera.”

La evolución

“Desde el primer aseo portátil de madera, fuimos mejorando su diseño y creando nuevos productos, como los aseos para personas con movilidad reducida, torres de vigilancia, vestidores, cubre contenedores de residuos, módulos de aseos, módulos de salvamento, pérgolas y pasarelas para las playas, tanto fijas como enrollables.

Pero esta línea de negocio seguía siendo secundaria tras el negocio del alquiler de aseos portátiles. Y entonces llega la pandemia y nuestra principal fuentes de ingresos desaparece, se prohíben los eventos y se para nuestro negocio. Había dos opciones, esperar a que pasara la tempestad, con el riesgo de quiebra si se la crisis se dilataba en el tiempo o ponerse a remar en otra dirección, y es en este punto, cuando decido invertir, transformar y convertir la empresa en una industria de la madera capaz de abarcar más trabajo, con más equipo humano, mayor infraestructura, inversión en I+D, así como la obtención del certificado PEFC que acredita que la madera que utilizamos es procedente de bosques sostenibles, y de los certificados ISO 9001 e ISO 14001. Y así nos plantamos en el 2021, facturando 6 veces más que el 2019 en cuanto a ventas y llevando nuestros productos a multitud de playas de Andalucía, Cataluña, Valencia, Canarias, Baleares, Galicia, Asturias y País Vasco”.

Proyectos

“Este año hemos realizado proyectos muy interesantes y satisfactorios porque han servido para diseñar y crear nuevos productos, entre ellos podemos destacar la fabricación de varios módulos de salvamento y socorrismo con torre de vigilancia para Formentera, la colocación de 9 módulos de aseos con todo su equipamiento en acero inoxidable para las playas de Manacor, junto a 16 Lavapiés, 1000 tumbonas y 500 metros de pasarelas. También hemos puesto módulos en campos de golf de Murcia y Málaga, el club de tenis de Lleida, pistas de pádel en Lugo, Campings, playas de Níjar, Llanes, Nerja, Estepona, Chiclana, Castrillón, Gualchos, entre otros muchos emplazamientos por la costa española”.

El futuro

“Vamos a empezar el año 2022 con la incertidumbre que genera la pandemia, aunque esperamos que el sector de los eventos se reactive a partir de los carnavales y que nuestras dos líneas de negocio principales estén al mismo nivel de facturación. Respecto al negocio del alquiler de aseos, estamos en conversación con varios grupos de inversión y empresas del sector para buscar la fórmula con la que crezcamos juntos de una manera exponencial, para estar presente en todas las comunidades de España. De momento para este año queremos abrir una delegación en el Levante, junto con las que ya tenemos en Madrid y Andalucía.

Se va a inaugurar otra nave industrial más en Jaén, con lo que vamos ampliar nuestros metros de producción a 3000, para ambas líneas de negocio y vamos ampliar nuestra plantilla, generando nuevos puestos de trabajo.

El 2022 fabricaremos nuestro aseo P.M.R número 100, y estamos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena para la integración de las personas con movilidad reducida.

Tenemos proyectos en marcha ya para el año que viene como son la fabricación de seis módulos de aseos para un parque multi aventura en Mallorca, tres albergues para Cuevas de San Marcos, módulos de aseos para Chipiona y Carcabuey, y unas casetas de vigilancia que se colocaran en el punto más alto de España, en el Teide”.

www.ecowc.es

