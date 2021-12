No soy nadie y sólo soy yo Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 13 de diciembre de 2021, 08:20 h (CET) No soy la bella mañana. No soy nadie y sólo soy yo.

Soy la tarde,

soy la noche, soy la nada...

Señores, no valgo nada, soy la rutina, soy el fracaso, soy la que anda perdida y que perdió su vida y que jamás llegará al alba.

Soy la sombra de mi pasado, mi falta de fe también, mi invención de como debo ser.

Soy la amiga del desamor, la que nunca aprendió, la que de dolor se cubrió y a pesar de eso, luchó.

