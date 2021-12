Puertas acústicas y visores acústicos de AAA Acústica Ambiental Aplicada Emprendedores de Hoy

domingo, 12 de diciembre de 2021, 14:51 h (CET)

Quienes están buscando insonorizar sus espacios por razones específicas deben optar por las puertas acústicas y los visores acústicos, ya que son la mejor manera de bloquear el ruido que viene del exterior, pero también la solución para evitar la contaminación acústica. Sin embargo, a la hora de elegir estos productos, es necesario que estén elaborados con materiales de alta calidad y con diseños adecuados para que los objetivos sean cumplidos.

En España existe un lugar que se ha convertido en un referente en este ámbito porque fabrica y realiza una venta directa de puertas y visores acústicos. Se trata de la empresa AAA Acústica Ambiental Aplicada, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional y sedes en Cantabria, Vizcaya y Málaga.

Puertas acústicas y visores acústicos a medida AAA Acústica Ambiental Aplicada ofrece puertas acústicas y visores acústicos a medida fabricadas por la propia empresa. Para producirlas, utilizan materiales de máxima calidad, pero además, cuentan con un equipo de profesionales en la insonorización a disposición de la clientela.

Las puertas y visores acústicos que fabrican en AAA son solicitados por diferentes sectores como el industrial, el hostelero, el empresarial y, sobre todo, por el audiovisual y radiofónico. Esto se debe a que suelen ser necesarios para las emisoras de radio, estudios de grabación y doblaje, home cinema, locales de ensayo, escuelas de música, etc.

Hay varios modelos de puertas acústicas con distintos índices de aislamiento acústico de hasta 60 dB(A) con acabados en metal, madera y cristal. Las especiales para estudios de grabación, de cristal, de máxima seguridad, con visores rectangulares, con rejillas, con ojo de buey, de vidrio, para restaurantes, para salas de ensayo y puertas con diseños especiales.

También fabrican visores acústicos en función a cada tipo de instalación. Estos son ventanas que no se pueden abrir ni cerrar y que sirven como un complemento de las puertas acústicas, ya que reducen al máximo el ruido que se transmite a través de las paredes. Además, también son perfectas para aquellos lugares en los que se necesita una conexión visual entre un espacio y otro.

Por qué optar por las puertas acústicas y visores acústicos fabricados por AAA Acústica Ambiental Aplicada Una de las razones por las que muchos acuden a las puertas acústicas y visores acústicos fabricados por AAA Acústica Ambiental Aplicada, pionera en el sector desde el año 1983, es porque realizan diseños a medida, teniendo en cuenta las necesidades del cliente y del lugar.

AAA es un laboratorio acreditado para la realización de ensayos “in situ” de acústica en edificación. Además, tiene un equipo especializado en el área de insonorización capacitado para realizar mediciones acústicas acreditadas, estudios de impacto acústico ambiental, detección de fugas en la insonorización, estudios de acondicionamiento acústico y más. Asimismo, garantizan plazos cortos para cada fabricación.

Los interesados en conocer más sobre esta empresa, deben ingresar a su página web, donde se encuentra su catálogo completo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.