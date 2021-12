El Betis Futsal no puede con el colista (3-3) Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 10 de diciembre de 2021, 22:12 h (CET) Sigue pintando fea la cosa para el Betis Futsal, que esta noche no ha podido dar buena cuenta del último clasificado de la Liga Nacional de Fútbol Sala, un Burela que ha sido superior por momentos y que se hace con su segundo punto de la campaña.

Los gallegos, que sumaban únicamente un empate hasta el momento, han plantado mucha cara y, sobre todo en la primera parte, han llegaron a acumular bastantes más llegadas que un Betis que, no obstante, como bien sabemos no anda demasiado sobrado, precisamente.

A pesar de todo fueron los locales los primeros en pegar, con un zurdazo lateral de Ivi fruto de la buena presión de sus compañeros sobre el saque de balón del Burela (1-0, min 4).

Pero pronto se vio que los de Riquer iban a sacar frecuentemente ventaja de las contras a las que sometieron a un equipo, el verdiblanco, débil en la estrategia propia y en el repliegue.

Primero Nico Sarmiento abortó un mano a mano con Quintela; y poco después tanto Lucho como Isma desaprovecharon otro par de balones a las espaldas béticas.

El Betis seguía dispuesto a complicarse las cosas, y así poco a poco se fue cargando de faltas hasta llegar al minuto final con las cinco amenazantes y con Sarmiento dando continuidad a su exhibición de Palma.

Y el meta argentino así siguió. Primero paró un penalti con el estómago a Renato, fruto de una mano desde el suelo de Bocao, y acto seguido hizo otra buena parada previa al empate a uno, de Rikelme, en un tiro que parecía más parable, pero ante el que Sarmiento estaba un tanto tapado (1-1, min 20).

La exhibición de Sarmiento antes del intermedio no acabó ahí, puesto que el mejor portero del último mundial aún debió desactivar, y por partida triple, una última llegada del Burela, fruto, una vez más, de un nuevo robo más contra ante el débil ataque bético.

En la segunda mitad el juego se embarulló por momentos con las faltas y la ausencia de criterio arbitral en ciertos momentos, pero en esencia el signo del encuentro no cambió gran cosa.

Sin tanta claridad como en el primer tiempo el Burela siguió poniendo cerco a la portería bética; pero, como en los veinte iniciales, fue el Betis el primero en marcar, en la única oportunidad en la que ha funcionado esta noche la estrategia de Juanito.

El debutante Cléber, que se estrenaba hoy con el Betis tras varios meses de lesión, marcó el 2-1 tras un doble remate a la salida de un córner botado por Lin (min 27); y en la siguiente jugada Éric Pérez pudo poner más renta, pero falló el mano a mano ante Kaluza.

Burela no se vino abajo en absoluto, y así de nuevo Rikelme, en un afortunado remate, colocó de nuevo las tablas (2-2, min 30); salvando acto seguido Sarmiento a su equipo de un nuevo tanto gallego.

Los de Riquer acumularon su quinta falta –el Betis llevaba cuatro-, y además sufrieron la lesión de su goleador, Rikelme; pero no se achantaron. Quintela, en una acción polémica, mandó el balón al larguero reclamando un posible gol fantasma.

La sexta del Burela llegó a los 35 minutos, pero Kaluza abortó el disparo desde los diez metros de Emilio Buendía; y al poco, en una contra, Lucho definió perfectamente y puso por vez primera a su equipo por delante (2-3, min 36).

Se podía sentir el nerviosismo en las filas verdiblancas, que ya sacaban al quinto jugador en ataque. Y en una de esas acciones Éric, desde el centro del área, marcó el definitivo 3-3 (min 38).

En los dos últimos minutos cualquiera pudo ganar; de hecho ambos tuvieron oportunidades. Rubén Cornejo reventó el poste con un derechazo y, ante el ataque de cinco bético, Pitero casi marca el cuarto después de un robo de balón.

Al final, empate que sirve para poco a ambos, pero que deja un poso de preocupación mayor en un Betis -9 puntos- que esperaba dar continuidad a la victoria del miércoles en Palma, pero que se vio incapaz de ganar al que todos menos uno habían ganado hasta ahora. Y eso es muy mala señal.

3- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Raúl, Lin, Rubén Cornejo, Éric Pérez -cinco inicial-, Luco, Bocao, Joselito, Cléber, Ivi y Emilio Buendía. 3- BURELA FS: Kaluza, David Pazos, Lucho, Iago Míguez, Renato -cinco inicial-, Nito, Pitero, Isma, Rikelme, Álex Diz y Quintela. ÁRBITROS: Alberto Miñano y Óscar Ropero. Amonestaron a los béticos Joselito, Bocao y al segundo técnico, Ramón Martínez; y a los visitantes Lucho, Iago Míguez, Nito y su entrenador, Alberto Riquer. GOLES: 1-0: Ivi (min 4); 1-1: Rikelme (min 20); 2-1: Cléber (min 27); 2-2: Rikelme (min 30); 2-3: Lucho (min 36); 3-3: Éric (min 38). INCIDENCIAS: 11ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón San Pablo (Sevilla).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Betis Futsal no puede con el colista (3-3) Nace la Oficina de Atención al Deportista Paralímpico Entre sus objetivos está dar apoyo durante y después de la alta competición ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’: Stine Oftedal eleva el deporte del cuarenta por veinte a la categoría de arte Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino El paralímpico Eduardo Cuesta conquista el título Senior en el Torneo Nacional Clasificatorio 2021 Tenis de mesa Un Betis Futsal sin acierto ni suerte (1-4)