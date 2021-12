Fuera aerosoles y los sprays. Así es el tratamiento para la sinusitis en 2 minutos sin fármacos de Nasoneb Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 16:48 h (CET) Los aerosoles y sprays no son efectivos para tratar las rinitis, sinusitis y otras afecciones nasales. La administración de sueros y/o fármacos con NasoNeb en tan solo 2 minutos tiene una efectividad del 100% avalada científicamente Hasta ahora, el tratamiento de la sinusitis requería métodos poco eficientes a través del uso de sprays nasales o de largas y tediosas sesiones con nebulizadores, especialmente agotadoras para los niños. Para remediarlo, Nasoneb presenta un nebulizador capaz de tratar de raíz los síntomas en menos de dos minutos gracias a su sistema de irrigación totalmente efectiva.

Cefaleas, malestar general, aumento de la mucosidad, perdida de olfato, apetito y otros problemas cada día son más frecuentes especialmente en épocas de alergias, momento en que muchas personas sufren rinitis alérgicas y sinusitis. Estas enfermedades comunes producen un malestar que dificulta llevar a cabo una vida normal ya que resta calidad de vida.

Todo esto supone una preocupación y un problema en personas adultas pero se sobredimensiona mucho más cuando afecta a los niños quienes sufren este tipo de enfermedades comunes de forma más frecuente.

No en vano, la sinusitis es una enfermedad común –ya que se trata de una inflamación en la cavidad nasal- que, pese a que no es grave y es raro que se cronifique, el malestar que genera puede obligar a parar en seco la actividad. Algo que realmente supone una preocupación cuando afecta a los hijos.

Para evitar la sinusitis, lo mejor es prevenirla para, en el peor de los casos, sufrirla de manera leve. Ahora bien, no siempre es posible hacerlo, por lo que en ese caso, lo mejor es centrar los esfuerzos en evitar se vuelva crónica y afecte de lleno a la calidad de vida a la de los hijos.

Tratamiento revolucionario

Los adultos y especialmente los niños que sufren rinitis y sinusitis requerían hasta ahora del uso de aerosoles que solo llegan hasta las fosas nasales y no más allá o bien de nebulizadores que requieren sesiones largas para la administración de fármacos y que no cuentan con la efectividad necesaria y además en el caso de los niños son especialmente farragosos.

Para remediarlo, Nasoneb presenta un innovador sistema de irrigación avalado científicamente que se basa en la pulverización de líquido salino de manera más profunda a cualquier otro nebulizador del mercado. Esto supone que su aplicación sea rápida, ya que permite que en apenas dos minutos se pueda tratar cualquier variante de sinusitis.

Gracias a ello, el nebulizador nasal de Nasoneb ha recibido el Premio Rex, entre otros reconocimientos por parte de voces expertas en el campo, como el Foro Internacional de Alergia y Rinología o Medinvent. Una distinción que lo cataloga como el único tratamiento contra la sinusitis 100% efectivo avalado científicamente.

