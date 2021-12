Phenix y Santagloria Coffee & Bakery se unen para combatir el desperdicio alimentario y ayudar a personas vulnerables Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 12:31 h (CET) Esta iniciativa, que se va a realizar durante una semana esta Navidad, pretende concienciar a la población española de la importancia de actuar juntos para salvar alimentos y ayudar a personas y familias en situaciones vulnerables. La campaña #YoSalvoGloria contempla la donación de una cesta de alimentos por cada cesta salvada. El mismo valor de los alimentos salvados se donará a las Fundaciones Alberto y Elena Cortina en Madrid y Health Warriors en Barcelona Phenix; empresa B Certificada, que ofrece soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio a nivel global, y Santagloria Coffee & Bakery, la cadena del Grupo de Restauración Multimarca Foodbox, ponen en marcha estas Navidades una acción orientada a unir la lucha contra el desperdicio alimentario y ayudar a familias en situación vulnerable.

En este sentido, ambas empresas van a poner en marcha la campaña solidaria #YoSalvoGloria durante la semana del 13 al 19 de diciembre en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca, con el objetivo de recaudar el mayor número de alimentos mediante las cestas que los usuarios compren a través de la App Phenix en Santagloria Coffee & Break, durante esos días.

De esta forma, por cada cesta salvada por los usuarios a través de la app Phenix, se donará una cesta de alimentos por el mismo valor. Las cestas serán donadas el día 22 de diciembre a la Fundación Alberto y Elena Cortina en Madrid, y a la ONG Health Warriors en Barcelona. #YoSalvoGloria aúna los valores de solidaridad, transparencia e innovación de Phenix y Santagloria Coffee & Bakery, convirtiendo la comida salvada en comida donada.

Ver vídeo de la campaña haciendo clic AQUÍ.

Phenix, como empresa B y unida a empresas con propósito, está construyendo una economía más inclusiva y sostenible para todas las personas y el planeta. Muy ligada al movimiento #TechForGood, reafirma su deseo de incluir a todo el mundo en su lucha contra el desperdicio. En tan solo un año, han salvado más de 2 toneladas de alimento y han donado 73.000 kilos a entidades benéficas.

Santagloria Coffe & Bakery es la cadena que revolucionó el tradicional concepto de venta de pan en España, incorporando la degustación (con cafetería y comidas ligeras) con un posicionamiento único, acogedor y cálido. A lo largo de los años, la marca ha mantenido su apuesta por tres claves que le han permitido convertirse en un referente protagonista en su sector de actividad: la variedad (la gama más amplia del mercado), la calidad y la innovación, desarrollando nuevos productos, como la estrella de su carta: las Glorias, mini croissants hechos de mantequilla y recubiertos de un almíbar especial cuya receta se remonta a 1963.

Jean-Baptiste Boubault, country manager de Phenix España, declaró: “Lideramos un movimiento global para conseguir un cambio positivo en las personas, actuando contra el desperdicio de alimentos y el hambre. Estoy emocionado con esta campaña que tiene el propósito de inspirar y movilizar a las personas para actuar juntos y conseguir salvar el mayor número de alimentos que irán destinados a las entidades benéficas en Madrid y Barcelona”.

Según indica Reyes Gimenez, directora Corporativa de Negocio de Foodbox, “desde hace 4 años venimos trabajando con nuestros franquiciados para combatir el desperdicio alimentario, que no sólo es un grave problema social, también medioambiental. Los resultados alcanzados hasta el momento en nuestra colaboración con Phenix son muy positivos, por lo que queremos llevar esta iniciativa un paso más allá esta Navidad. El cliente de Santagloria Coffee & Bakery está cada vez más concienciado, lo que nos anima a redoblar nuestra apuesta por luchar contra el despilfarro y unir esta lucha con la ayuda a las familias desfavorecidas”.

Comidas salvadas, Comidas donadas

Para participar, solamente hay que salvar una cesta del Santagloria más cercano y compartirla con el hashtag #YoSalvoGloria. Por cada cesta salvada de Santagloria en la app de Phenix se donará otra cesta a la Fundación Alberto y Elena Cortina, y Health Warriors. La entrega será el 22 de diciembre.

En palabras de Elena Cué, presidenta de la Fundación Alberto y Elena Cortina: "La Fundación Alberto y Elena Cortina, a través de su programa econosolidario, presta apoyo diariamente, a más de 6.500 personas de la Comunidad de Madrid, permitiendo el acceso de las familias a una cesta de la compra completa, prestando especial atención a las diversas patologías que puedan presentar nuestros beneficiarios, atendiendo necesidades especiales como la celiaquía. Y preservando la dignidad y autoestima de las personas a las que ayudamos. Estamos muy agradecidos a Phenix y Santagloria por esta acción solidaria en beneficio de las personas que más lo necesitan y por su inestimable compromiso contra el desperdicio alimentario, una labor medioambiental y social muy necesaria".

Según Francesc Terns, presidente de la asociación Health Warriors: “Trabajamos día tras día para acabar con el hambre en nuestras calles. La solución empieza desde la concienciación, el desperdicio alimentario es una realidad ya que un tercio de lo que producimos a nivel mundial se desperdicia. Desde Health Warriors queremos agradecer a Phenix y Santagloria por pensar en nosotros y seguir sumando en la lucha contra el hambre”.

Acerca de Phenix

Phenix es una empresa certificada como B Corporation, que propone soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio alimentario, y está construyendo una economía más inclusiva y sostenible para todas las personas y el medioambiente. Con una fuerte presencia en 5 países (Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España) y más de 30 filiales repartidas por toda Europa, cuenta con un equipo humano de más de 200 Phenixian@s comprometidos con el manifiesto de Phenix: Actuar contra el desperdicio. Phenix a través de su innovación y tecnología, implementa soluciones digitales y humanas por medio de distintas vías:

App Phenix antidesperdicio, Aplicación gratuita que conecta el excedente de 10.000 comercios colaboradores con más de 2,5 millones de usuarios que salvan alimentos a diario y ahorran en su compra. Actualmente disponible en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante. Phenix Connect. Donaciones a Bancos de Alimentos y Asociaciones benéficas de toda España. En 2021, han salvado 73K alimentos, 61 raciones de comida, han evitado 163k de C02. Todo ello valorado en 175.000€. Phenix Date. Herramienta digital con la que detectar a tiempo los productos que van a caducar en toda España.

Phenix Stick. Solución que aplica descuentos a los productos con “fechas cortas” a través de etiquetas para evitar su desperdicio a nivel nacional. Acerca de Santagloria Coffee & Bakery

Durante los últimos 5 años, Santagloria ha logrado triplicar su presencia en el mercado español, hasta los 92 establecimientos con que cuenta en la actualidad. Asimismo, la marca de Coffee & Bakery prevé finalizar 2021 con 100 establecimientos operativos, lo que consolidará su posición como principal referencia de su segmento de actividad. Santagloria Coffee & Bakery forma parte de Foodbox, Grupo de Restauración Multimarca español que integra, además, la cadena de gastro-tabernas andaluzas “Taberna del VOLAPIÉ”, los restaurantes casual-food “MÁSQMENOS”, las Panaderías “L’OBRADOR” y los restaurantes de pizza al taglio y al gusto “PAPIZZA”.

FoodBox ha sido distinguida, por la revista especializada Restauración News, con los premios Hot Concept a la Mejor Gestión Empresarial y Hot Concept a la Mejor Restauración para Viajeros, con el Franchise Award a la Mejor Franquicia de Restauración Multimarca de la revista internacional Corporate Vision y con el Premio Talento concedido por la asociación sectorial Marcas de Restauración. La compañía continúa trabajando para desarrollar productos innovadores que generen nuevas tendencias gastronómicas, que ayuden a posicionar al grupo como referente destacado en el mercado de la restauración organizada.

Acerca de la Fundación Alberto y Elena Cortina

La Fundación "Alberto y Elena Cortina" es una organización benéfica sin ánimo de lucro de nacionalidad española y de ámbito internacional. Fundada por Don Alberto Cortina y Doña Elena Cué, persigue los fines de promoción, creación, sostenimiento y auxilio de obras asistenciales, sociales, educativas y benéficas de toda índole, con especial atención y dedicación a la infancia. En la actualidad la Fundación Alberto y Elena Cortina, tiene un impacto directo sobre 6.511 personas integrantes de 2.165 familias.

http://www.fundacionalbertoyelenacortina.com/

Acerca de Health Warriors

Es una organización sin ánimo de lucro, formada por personas que ayudan a personas. Nace en marzo de 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid-19. En un principio, se centraron en dar soporte a los sanitarios de los hospitales del Área Metropolitana de Barcelona que estaban completamente colapsados. Gracias a la colaboración de restaurantes, empresas y particulares llegan a repartir más de 30.000 raciones de comida. Una crisis de esta magnitud dejó a un gran número de familias sin recursos para acceder a una alimentación básica y es por esto, que decidieron unir esfuerzos también en esta dirección. En la actualidad, han ofrecido alimento a cerca de 53.000 familias y son muchas las entidades a las que prestan su apoyo. Su principal objetivo es poder aumentar esta ayuda semana tras semana. #FoodActivism

https://www.healthwarriors.es/

