Todo lo que hay que saber sobre el sistema Ticket BAI Su objetivo es llevar un control exhaustivo en relación con los sistemas de cobro y facturación que utilizan las empresas

viernes, 10 de diciembre de 2021, 12:20 h (CET) Se trata de una nueva normativa que entró en vigor a finales de 2020, la cual establece su obligatoriedad para empresas, despachos, asesorías o negocios autónomos cuyo domicilio fiscal se encuentre en el País Vasco.

Desde hace tiempo, los organismos gubernamentales están trabajando para imponer medidas que eviten que se produzcan fraudes fiscales. Si bien es cierto esto es una situación más frecuente en España de lo que se cree, poco a poco se están instaurando sistemas para alcanzar este objetivo.

Sin ir más lejos, a finales del año pasado entró en vigor una nueva normativa en el País Vasco denominada Ticket BAI, la cual rige a empresas, asesorías, despachos y otros negocios autónomos, para llevar un control sobre su actividad en materia económica siempre que tengan domicilio fiscal en dicha región.

¿Qué es exactamente Ticket BAI?

Se trata de una herramienta cuyo principal objetivo es llevar un control exhaustivo en relación con los sistemas de cobro y facturación que utilizan las empresas, con el fin de evitar todo lo posible que se produzcan situaciones de fraude fiscal.

Según se establece en la normativa, las entidades vascas deben cumplir con una serie de obligaciones y técnicas legales en relación con los sistemas de facturación que utilizan, para que las Haciendas del País Vasco puedan controlar todos los ingresos que se van produciendo en los diferentes sectores.

Hay que decir que esto es una medida pionera en España, si bien, en otros países europeos ya se lleva utilizando desde hace tiempo, como es el caso de Suecia, Portugal o Austria. Un sistema dirigido exclusivamente a autónomos y empresas.

Debido a su aceptación y efectividad, se prevé que, poco a poco, se vaya implantando en el resto del país a través de la Agencia Tributaria.

¿Cómo cumplir con esta normativa?

Para que las empresas puedan cumplir con esta nueva normativa, una de las principales cosas que deben tener es un software adaptado a Ticket BAI. Es decir, un sistema que cuente con el certificado de cumplimiento correspondiente, para que los contribuyentes emitan facturas o tickets atendiendo a la legalidad.

En este sentido, un software adecuado debe ser aquel que cuente con un código QR en la factura, así como otro de TBAI. De igual modo, también el sistema debe elaborar y enviar un fichero con todos los datos e información relevantes de la factura, además de imprimir una huella de identificación, para saber el dispositivo y programa que se han utilizado, así como el usuario.

Una vez que se tenga el software adaptado, este debe generar un fichero por cada una de las facturas que se emitan y enviarlos a Hacienda teniendo en cuenta el formato que solicita el organismo y los plazos establecidos para la entrega. Por supuesto, no hay que olvidar incluir los códigos que se piden en cada fichero.

Principales objetivos de Ticket BAI

Como ya se ha mencionado, esta normativa nace de la necesidad de llevar un control detallado de todos los movimientos financieros que se llevan a cabo desde una entidad o trabajador en régimen de autónomo. Sin duda, este es el principal objetivo de Ticket BAI, para poder detectar cualquier fraude principalmente, en aquellos negocios cuyo principal formato de cobro es el pago en efectivo.

Además de esto, hay que decir que este sistema pretende garantizar al máximo la equidad entre los negocios y las personas autónomas, con el fin de que cada uno de ellos tribute con base en su capacidad económica real.

Por otro lado, Ticket BAI va a ser una buena herramienta también para los consumidores, ya que estos podrán contar con una factura o ticket siempre que adquieran productos o servicios y, en el caso de que haya algún problema, será una forma con la que podrán realizar todo tipo de reclamaciones.

