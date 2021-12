Criptomonedas: qué son, cuáles son sus características y cómo pagar con ellas Estas divisas digitales son cada vez más populares, teniendo en cuenta que se puede operar con ellas de forma muy rápida y sencilla Redacción

viernes, 10 de diciembre de 2021, 12:11 h (CET) Se trata de uno de los instrumentos financieros más populares del momento, sabiendo que cuentan con un gran valor en el mercado y que son sencillos de utilizar, ya que se mueven dentro de un sistema descentralizado que cada vez tiene más seguidores.

Cuando se habla de criptomoneda se está haciendo referencia a una moneda o divisa virtual, que tiene como función ser dinero digital. Es decir, estos instrumentos financieros no son físicos por lo que, siempre que se opere con ellos, se sabe que se va a hacer totalmente de manera online.

Hay que decir que, en la actualidad, estas divisas son cada vez más populares, teniendo en cuenta que se pueden operar con ellas de forma muy rápida y sencilla, teniendo la oportunidad de realizar todo tipo de intercambios con otros usuarios a través de Internet y sin ningún intermediario. En este sentido, hay que decir que una de las cosas importantes que hay que hacer para llevar a cabo estas operaciones, es contar con una plataforma adecuada que ofrezca todos los servicios en relación a las monedas virtuales.

Sabiendo la popularidad de las criptos, no es de extrañar que cada vez haya más soportes que ayuden a realizar inversiones e intercambios, como, por ejemplo, the-cryptogenius-pro.com/pt. En cualquier caso, además de elegir una plataforma de confianza, también es importante saber por qué criptomoneda decantarse, siendo las más importantes hoy en día Bitcoin y Ethereum, aunque hay 3.000 variedades más.

Principales características de las criptomonedas

Como ya se ha mencionado, estas divisas digitales son muy populares y muy utilizadas por los usuarios. En este sentido, para entender mejor su funcionamiento, es esencial conocer algunas de sus características principales.

De esta forma, una de las primeras cosas que hay que decir es que cuentan con un sistema de criptografía, lo que se traduce en tener un sistema de cifrado muy completo, para que los usuarios cuenten con la mayor seguridad a la hora de realizar cobros y pagos.

También es importante decir que estas divisas se mueven dentro de un sistema descentralizado. Es decir, en ningún momento están controladas por un organismo o institución, precisamente por este motivo se pueden llevar a cabo operaciones con ellas a nivel internacional, sin ningún tipo de problema.

Otra de las cuestiones que hay que mencionar es que es imposible duplicar o falsificar una criptomoneda, al igual que las transacciones son totalmente irreversibles. Asimismo, para realizar estos movimientos no hay intermediarios, por lo que las operaciones son de persona a persona. Hay que decir además que se mantiene en el anonimato a los usuarios y finalmente, es importante saber que las criptomonedas se pueden cambiar por otras divisas.

¿Cómo realizar pagos con criptomonedas?

Desde su lanzamiento, las criptomonedas se han convertido en un método muy rápido y efectivo de hacer pagos online, sabiendo que una de sus principales ventajas es que se evitan en todo momento los cargos adicionales por estas transacciones.

En este sentido, el pago con estas monedas es muy diferente a otros métodos tradicionales. Así, lo primero que hay que saber es que, en el momento que se paga con estas divisas, los usuarios no cuentan con las mismas protecciones legales. Es decir, si hay algún error o sale mal algo, las tarjetas de crédito o débito no cuentan con las protecciones correspondientes.

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que, en el caso de solicitar un reembolso, puede que este no se haga en criptomoneda por lo que, si se reembolsa un importe, este será el valor que tenga la divisa digital utilizada en ese momento.

Además de todo esto, hay que decir que, cuando una persona realiza un pago con una criptomoneda, cabe la posibilidad de que la información sea pública.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar criptomonedas?

Entre las principales ventajas de hacer pagos con criptomonedas hay que destacar que los costes de transacción son muy bajos o nulos. También es importante mencionar la seguridad que ofrecen, así como la transparencia en todas las transacciones que se lleven a cabo.

Finalmente, hay que decir que las criptomonedas se pueden almacenar fácilmente, ya que no necesitan un gran espacio.

