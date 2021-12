Smöoy desembarca en Madrid con un nuevo establecimiento en el centro comercial Plenilunio Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:13 h (CET) Smöoy está inmersa en un intenso plan de expansión que la ha llevado a cerrar el ejercicio 2021 con un incremento de superficie comercial superior al 12% Smöoy, cadena española especializada en la fabricación y venta de yogur helado, concluye el año con la inauguración de un nuevo establecimiento, ubicado en Madrid. Con esta apertura, la compañía cierra un importante ejercicio que le ha llevado ampliar su superficie comercial en más de un 12%, y a posicionarse fuertemente en el canal retail.

El nuevo punto de venta, que actualmente se convierte en la primera heladería Smöoy en Madrid, se ubica en el Centro Comercial Plenilunio, junto a la entrada principal del Centro Comercial en la planta P1 y será un establecimiento del modelo Smöoy Yogur, con una oferta que incluye las principales referencias de la marca, tales como el Yogur Natural y Ivory, Smoothies, Freezers, Twisters o algunos de sus deliciosos Sweet.

Se trata de un punto de venta en formato córner con una superficie total de casi 10m2 que minimiza la inversión para ofrecer una amplia gama de productos smöoy.

Esta nueva apertura, se suma a las recientemente inauguradas -y a la reactivación de puntos paralizados por la pasada crisis sanitaria- en las ciudades de Córdoba, Palma de Mallorca, Cartagena, Murcia, Santa Cruz de Tenerife o Vigo entre otros. Smöoy, que actualmente celebra su duodécimo aniversario, prepara además nuevas inauguraciones, tanto a nivel nacional como internacional, para el primer trimestre del año 2022.

Recientemente, la compañía anunció también que sus cifras de facturación habían crecido un +26,31% frente al año anterior, durante los ocho primeros meses del año, así como un incremento del ticket medio del +3,8%.

La compañía dedicada a la fabricación y venta del único yogur helado funcional del mercado (bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten), cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas españolas y en 4 continentes a nivel internacionales.

La otra gran iniciativa de Smöoy durante 2021 ha sido la de llevar algunos de sus productos estrella a los lineales de las principales cadenas de alimentación. Así, a partir de la pasada primavera ya es posible adquirir la Smöoy Box (tarrina de yogur helado y 3 sobres de salsa) de la compañía, o su preparado para tortitas sin gluten, en varias de las principales cadenas de supermercados del país, como Aldi, Alcampo o la regional SuperDumbo.

Un compañía en plena expansión

Para su crecimiento, Smöoy basa su estrategia de expansión en un modelo colaborativo, alcanzando acuerdos emprendedores e inversores con marcada vocación empresarial que estén interesados en gestionar su propio negocio bajo el paraguas de una marca plenamente consolidada, gracias a una potente estructura que le permite dar un respaldo global a cada una de sus unidades operativas alrededor de todo el mundo.

Con el objetivo de facilitar el emprendimiento y favorecer el autoempleo, “Smöoy facilita acuerdos con diferentes entidades financieras, con la finalidad de que cada franquiciado potencial pueda tener acceso a una financiación personalizada”, ha afirmado Nuria Sirvent, fundadora y CEO de la compañía.

Para dar cobertura a toda esta infraestructura, Smöoy cuenta con unas modernas instalaciones centrales de más de 7.500 metros cuadrados en Alcantarilla (Murcia), donde fabrica todos sus productos. La compañía cuenta con un equipo de personas de amplia experiencia que dan soporte global a la red.

