Cómo explicarle a un niño diversas situaciones de la vida según comoexplicar.com Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 13:12 h (CET) Es importante enseñar a los niños a comportarse cuando tienen situaciones complejas en su vida, por eso en este artículo se trata de exponer los puntos más frecuentes a tratar Educar y saber cómo explicar a niños las situaciones más profundas de la vida no es tarea fácil. En muchas ocasiones, los padres buscan la ayuda necesaria para lograr que entienda de la mejor manera posible qué es la muerte, la soledad, los hermanos o la familia en sí.

Por ello, es preciso que a continuación se indague un poco más sobre las mejores maneras de explicar a los niños diversas situaciones.

¿Por qué hay que tener cuidado sobre cómo se le explica algo a un niño?

La realidad es que los pequeños aún son seres humanos inocentes que no saben mucho sobre lo que es vivir. En este sentido, hay que tener mucho cuidado o mucho “tacto” para explicarles situaciones como la muerte o la vida en sí misma.

Existen terapeutas que aconsejan a los padres a llevar al niño a terapia para poder prepararlo o explicarle una situación en específico.

De hecho, hasta el nacimiento de un nuevo hermano podría ser un poco traumático, por lo que también es una situación que hay que explicar con sumo cuidado.

En general, el propósito es que no crezca con traumas o resentimientos, así que lo mejor es evaluar muy bien lo que se va a decir y cómo se dirá para que todos como familia puedan entenderse debidamente.

Y ¿cómo explicar de la mejor manera posible?

Se puede decir que hay muchas técnicas para hablar con un niño y tener éxito en el proceso. Sin embargo, todo dependerá del estilo de vida o de crianza que tenga la familia.

Ahora bien, es recomendable que se sienten todos juntos en un momento de relajación a tocar el tema (cualquiera que sea); con un tono de voz pausado y expresión corporal amena, seguramente el pequeño entenderá lo que se le quiere explicar.

También, como fue mencionado anteriormente, los terapeutas profesionales son una excelente opción para facilitar el proceso.

Han estudiado y se han preparado para afrontar situaciones difíciles con sus pacientes y orientarlos al mejor camino posible. Con base en ello, lo mejor es que se considere asistir a alguna sesión de terapia familiar para abordar el tema complicado.

¿Qué se logra hablando con los niños?

Es esencial que el pequeño se sienta que es parte de la familia. Hay núcleos familiares que excluyen a los niños de las decisiones o de los temas importantes para no afectarlos y la verdad es que terminan perjudicándolos más.

Hay que entender que los niños también son parte de la familia y que merecen que les hablen con la verdad, así el entenderá y podrá enfrentarse a lo que venga, sea bueno o malo.

Es posible comentar que lo que más se logra y la mejor ventaja de hablarles sinceramente es que se crea un lazo de confianza casi imposible de romper que, con el paso del tiempo, se irá fortaleciendo cada vez más en la medida que se presenten situaciones.

Al final, la idea es justamente esa, que la familia completa sienta que son un lugar seguro para estar y para hablar de cualquier situación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.