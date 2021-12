Vive y manipula Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:34 h (CET) Manipular es controlar la conducta de una persona impidiendo su autonomía, influyendo intencionalmente sobre alguien para obtener una finalidad es una forma de manipulación a través de la cual se ejerce un control sobre el accionar del otro.

En el entorno familiar, el fenómeno de la manipulación es cuando un menor (influenciable), es capaz de decir que se niega a ver a un progenitor o a irse con él, en el régimen de visitas. O simplemente se niega o rechaza la custodia compartida que se debate, porque ha sido presionado o manipulado por el otro progenitor. Partimos de la base que muchos más niños de los que pensamos, en este país, son sometidos por progenitores y familiares directos (abuelos y familia cercana) a presiones psicológicas para que rechacen al otro progenitor y al resto de la familia extensa.

El niño cae en un conflicto de lealtades, y se encuentra en una situación similar a un rehén emocional de uno de sus progenitores, en detrimento del otro progenitor. Por otra parte, aunque con algunas diferencias, el adoctrinamiento (el lavado de cabeza), de los profesores vascos y catalanes a los niños en las escuelas es un hecho comprobado. El 60 por ciento de los profesores en Cataluña son independentistas.

Sin embargo, el apoyo de los profesores vascos se lo dan al PNV y EH Bildu, partidos estos proetarras. También, al estar subvencionada, la prensa, la radio y la televisión privada o pública se suman a esta manipulación partidista. Por último. el investigador y divulgador, Luis Santamaría del Río, dice: "Las sectas captan ahora en la universidad, el deporte olímpico y los conservatorios de música".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Comprensión lectora En España, aproximadamente, la mitad de la población no lee nunca un libro. Es un dato demoledor ​¿Es que no somos perfectas sin maquillaje? Yo creo que sí Los hombres no se maquillan, y si no se afeitan, incluso hay gente que los ve atractivos Vive y manipula Venancio Rodríguez Sanz ​Para la reforma laboral Jesús D Mez Madrid. Gerona Una cosa es la teoría y otra la práctica Venancio Rodríguez Sanz